La côte est des États-Unis sur le chemin d’une puissante tempête hivernale qui a tué 3 personnes

Une tempête hivernale tentaculaire devait déchaîner jeudi de la glace, de la neige et des vents violents dans le nord-est après avoir engendré des dizaines de tornades qui ont coûté la vie à trois personnes en laissant derrière elles une traînée de destruction dans le sud.

Une femme a été tuée lorsqu’une tornade a détruit sa maison à l’ouest de la Nouvelle-Orléans, tandis qu’une mère et son fils ont perdu la vie lorsqu’une tornade a ravagé une ville rurale du nord-ouest de la Louisiane, ont déclaré des responsables de l’État.

Les deux tornades faisaient partie d’un essaim de 33 tornades signalées mercredi dans le Mississippi, la Louisiane, la Floride et l’Alabama, où elles ont laissé des maisons et des entreprises détruites ou endommagées, des lignes électriques abattues et des tas de débris dans leur sillage.

Plus de 20 personnes ont été blessées à Farmerville, en Louisiane, lorsqu’une tornade a frappé un complexe d’appartements et un parc de maisons mobiles, a déclaré un porte-parole de la police à CNN.

La tempête implacable n’était pas terminée jeudi. Il menaçait certaines parties de la côte Est – de l’ouest de la Caroline du Nord à la Pennsylvanie et à la Nouvelle-Angleterre – avec jusqu’à 30 cm de neige et des vents de plus de 56 km/h, a indiqué le National Weather Service dans ses prévisions.

De plus, la tempête devrait déclencher des pluies verglaçantes dans toute la région, glacer les routes et inciter les responsables des transports à exhorter les automobilistes à rester en dehors des routes.