La côte est des États-Unis étouffée par le voile de fumée des incendies de forêt au Canada

Les écoles de la côte est des États-Unis ont annulé les activités de plein air, le trafic des compagnies aériennes commerciales a été ralenti et des millions d’Américains ont été invités à rester à l’intérieur mercredi alors que la fumée des incendies de forêt canadiens dérivait vers le sud, recouvrant les villes d’une épaisse brume jaunâtre.

Le service météorologique national des États-Unis a émis des alertes sur la qualité de l’air pour pratiquement toute la côte atlantique. La santé du Vermont à la Caroline du Sud et aussi loin à l’ouest que l’Ohio et le Kansas a averti les résidents que passer du temps à l’extérieur pourrait causer des problèmes respiratoires en raison des niveaux élevés de particules fines dans l’atmosphère.

« Il est essentiel que les Américains confrontés à une pollution atmosphérique dangereuse, en particulier ceux qui ont des problèmes de santé, écoutent les autorités locales pour se protéger et protéger leurs familles », a déclaré le président américain Joe Biden sur Twitter.

Le service de prévision privé américain AccuWeather a déclaré que la brume épaisse et la suie s’étendant des hautes altitudes au niveau du sol ont marqué la pire épidémie de fumée de feu de forêt pour couvrir le nord-est des États-Unis depuis plus de 20 ans.

La célèbre ligne d’horizon de New York, généralement visible à des kilomètres, a semblé disparaître sous le voile de fumée d’un autre monde, ce qui, selon certains habitants, les a fait se sentir mal.

La tête d’une pierre tombale est vue comme la brume et la fumée des incendies de forêt canadiens enveloppent le ciel au cimetière Calvary dans le Queens Borough de New York, États-Unis, le 7 juin 2023. (Crédit : Shannon Stapleton/Reuters)

« Cela rend la respiration difficile », a déclaré Mohammed Abass en marchant dans Broadway à Manhattan. « J’ai été programmé pour un examen sur route pour la conduite, pour mon permis de conduire aujourd’hui, et il a été annulé. »

L’air enfumé était particulièrement difficile pour les personnes travaillant à l’extérieur, comme Chris Ricciardi, propriétaire de Neighbor’s Envy Landscaping à Roxbury, New Jersey. Il a dit que lui et son équipe réduisaient les heures de travail et portaient des masques faciaux qu’ils portaient auparavant lorsque le pollen était lourd.

« Nous n’avons pas le luxe d’arrêter de travailler », a-t-il déclaré. « Nous voulons réduire au minimum notre exposition à la fumée, mais que pouvez-vous vraiment faire à ce sujet ? »

Les gens portent des masques de protection alors que le tramway de Roosevelt Island traverse l’East River tandis que la brume et la fumée des incendies de forêt canadiens enveloppent l’horizon de Manhattan dans le Queens Borough New York, États-Unis, le 7 juin 2023. (crédit : Shannon Stapleton/Reuters)

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a qualifié la situation de «crise d’urgence», notant que l’indice de pollution de l’air pour certaines parties de son État était huit fois supérieur à la normale.

La visibilité réduite due à la brume a forcé la Federal Aviation Administration à ralentir le trafic aérien dans la région de New York et Philadelphie depuis d’autres endroits de la côte est et du haut Midwest, avec des retards de vol d’environ une demi-heure en moyenne.

Les écoles de la côte Est ont annulé les activités de plein air, y compris les pratiques sportives, les sorties éducatives et les récréations, pour protéger les élèves.

À Bethesda, dans le Maryland, un lycée a déplacé sa cérémonie de remise des diplômes à l’intérieur, tandis qu’une école primaire de Brooklyn, à New York, a reporté sa soirée dansante « Spring Fling ». Une école de Montclair, dans le New Jersey, a annulé un voyage de cinquième année dans un parc d’attractions.

Une matinée à Broadway de « Prima Facie » a été interrompue à peine 10 minutes après le début de sa représentation après que l’actrice Jodie Comer eut des difficultés à respirer en raison de la mauvaise qualité de l’air.

La performance a été « recommencée par le haut avec la doublure Dani Arlington pour Mme Comer dans le rôle de Tessa », a déclaré un porte-parole de la production dans un communiqué.

Même la Major League Baseball a été touchée, car les Yankees de New York et les Phillies de Philadelphie ont tous deux reporté les matchs à domicile prévus mercredi. Un match de la Ligue nationale de football féminin à Harrison, dans le New Jersey, a également été reporté, tout comme un match de basket-ball féminin de la WNBA à Brooklyn.

Des gens marchent sur la 6e Avenue alors que la brume et la fumée causées par les incendies de forêt au Canada couvrent New York, New York, États-Unis, le 7 juin 2023 (crédit : Andrew Kelly/Reuters)

Dans certaines régions, l’indice de la qualité de l’air (IQA), qui mesure les principaux polluants, y compris les particules produites par les incendies, était bien supérieur à 400, selon Airnow, qui définit 100 comme « malsain » et 300 comme « dangereux ».

À 12 h HAE (16 h 00 GMT), Bethléem, en Pennsylvanie, connaissait la pire qualité de l’air du pays, avec un IQA de 410. Parmi les grandes villes, New York avait la pire qualité de l’air au monde mercredi après-midi à 342, soit environ le double de la lecture pour les villes chroniquement polluées telles que Dubaï (168) et Delhi (164), selon IQAir.

Traversée de fumée du Canada

La fumée flottait au-dessus de la frontière nord des États-Unis depuis le Canada, où des centaines d’incendies de forêt ont brûlé 9,4 millions d’acres (3,8 millions d’hectares) et forcé 120 000 personnes à quitter leurs maisons dans un début inhabituellement précoce et intense de la saison des incendies de forêt au Canada.

Le ciel au-dessus de New York et de nombreuses autres villes nord-américaines est devenu progressivement plus brumeux jusqu’à mercredi, avec une étrange teinte jaunâtre filtrant à travers la canopée enfumée. L’air sentait le bois brûlé.

La fumée des feux de forêt a été associée à des taux plus élevés de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux, à une augmentation des visites aux urgences pour l’asthme et d’autres problèmes respiratoires, et à une irritation des yeux, des démangeaisons cutanées et des éruptions cutanées, entre autres problèmes.

Un Home Depot à Manhattan a vendu des purificateurs d’air et des masques alors que les résidents se précipitaient pour se protéger. Les New York Road Runners ont annulé des événements destinés à marquer la Journée mondiale de la course.

« Ce n’est pas le jour pour s’entraîner pour un marathon ou pour faire un événement extérieur avec vos enfants », a conseillé le maire de New York, Eric Adams. « Si vous êtes plus âgé ou avez des problèmes cardiaques ou respiratoires ou une personne âgée, vous devez rester à l’intérieur. »

Les piétons de la ville ont enfilé des masques faciaux en nombre qui rappelaient les pires jours de la pandémie de coronavirus.

Tyrone Sylvester, 66 ans, jouant aux échecs à l’extérieur d’Union Square à Manhattan comme il le fait presque tous les jours depuis 30 ans, mais portant un masque, a déclaré qu’il n’avait jamais vu la qualité de l’air de la ville aussi mauvaise.

« Quand le soleil ressemble à ça, » dit-il, pointant du doigt l’orbe bronzé visible à travers le ciel enfumé, « nous savons que quelque chose ne va pas. Voilà à quoi ressemble le réchauffement climatique.

La mauvaise qualité de l’air devrait persister pendant le week-end, avec un système de tempête en développement qui devrait déplacer la fumée vers l’ouest à travers les Grands Lacs et plus au sud à travers la vallée de l’Ohio et dans la région du centre de l’Atlantique, a déclaré AccuWeather.