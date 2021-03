Les Australiens de la côte est traversent près d’une semaine de temps misérable avec de fortes pluies sur leur chemin – mais le soleil se lèvera brièvement au cours du week-end.

Les habitants de la Nouvelle-Galles du Sud et du sud du Queensland sont avertis de se préparer à de violents orages dans la semaine à venir, ayant déjà été battus par la pluie jeudi.

Ceux de NSW auront un court répit samedi pour profiter du soleil avec des températures fixées à 32 ° C.

Mais cela ne devrait pas durer avec les Sydneysiders qui envisagent un dimanche humide avec 90% de chances de pluie et d’orages.

Brisbane accueillera également un week-end chaud et ensoleillé avec des températures atteignant 29 ° C samedi et 31 ° C dimanche, mais la ville sera inondée de pluie lundi.

Les résidents de la Nouvelle-Galles du Sud et du sud du Queensland sont avertis de se préparer à des pluies et des orages plus violents la semaine prochaine

Ceux de NSW auront un court répit samedi pour profiter du soleil avec des températures qui devraient atteindre 32 ° C (Bondi Beach sur la photo)

Ceux de Sydney envisagent un dimanche humide avec 90% de chances de pluie prévue

L’activité intense de la tempête est le résultat d’un creux de niveau supérieur interagissant avec de l’air chaud et chargé d’humidité.

Le Bureau de météorologie a émis une alerte de surveillance des inondations pour les résidents de la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud à partir de vendredi soir.

Dans le sud-ouest du Queensland, des avertissements d’inondation ont été émis pour la rivière Paroo, la rivière Barcoo et la rivière Bulloo.

On s’attend également à ce que de violents orages frappent les régions du sud de l’État à partir de vendredi après-midi et durent jusque tard dans la nuit.

Les tempêtes se poursuivront la semaine prochaine, Brisbane enregistrant 80% de chances de pluie lundi et 50% de chances mercredi et jeudi.

Dans le sud de Brisbane, le barrage Leslie Harrison a enregistré 55 mm de pluie en une heure seulement jeudi matin.

En Nouvelle-Galles du Sud, les pluies se poursuivront avec une probabilité de 60 pour cent de pluie prévue pour Sydney mardi et mercredi.

Il y a 80% de chances de pluie à Brisbane lundi et 50% de chances mercredi et jeudi. Sur la photo: des gens pris sous la pluie à Brisbane

Des étendues de pluie se propagent à travers la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland ainsi que le Top End

Alors que les tempêtes ont frappé l’État jeudi, Weatherzone a averti que le temps sauvage pourrait se transformer en une supercellule dangereuse au-dessus du centre-ouest et du nord de l’intérieur des terres de la Nouvelle-Galles du Sud, créant potentiellement des vents pouvant atteindre 125 km / h.

« Les supercellules sont des tempêtes rotatives très dangereuses qui sont capables de produire des conditions météorologiques destructrices, y compris de la grêle géante et des rafales de vent au-dessus de 125 km / h », a déclaré le prévisionniste.

« Alors que jeudi se déroule et que le soleil réchauffe le sol, la montée de l’air créera des averses et des orages plus généralisés. »

Des avertissements de vent fort ont également été mis en place vendredi pour des zones de la Nouvelle-Galles du Sud telles que la côte Macquarie, Hunter Coast, Sydney Coast et Illawarra Coast.

On s’attend à ce que le nord de la Nouvelle-Galles du Sud et le sud-ouest du QLD subissent le plus gros du temps sauvage

On s’attend à ce que les deux États soient frappés par des averses et de la grêle, du vent, des orages violents et de violentes tempêtes. Sur la photo: quelqu’un à Eastern Creek, NSW, enregistre le temps pluvieux lundi

Pendant ce temps, de l’autre côté du pays, ceux de Perth profiteront d’une semaine chaude et ensoleillée avec peu de chances de pluie.

Les Melbourniens profiteront d’un vendredi ensoleillé et sec, mais seront battus par la pluie et les orages samedi.

L’Australie du Sud est sur le point de connaître un changement soudain de temps froid avec une baisse des températures de 10 ° C.

Après avoir grimpé à 32 ° C vendredi, Adélaïde ne devrait atteindre que 22 ° C samedi et 19 ° C dimanche.

La vague de froid apportera également des rafales de vent et des orages.

Darwin connaîtra un temps pluvieux important, des pluies et des tempêtes possibles pendant la majeure partie de la semaine.

Hobart verra de la pluie samedi avant que le temps pluvieux ne sèche pour le reste de la semaine.

Les Canberrans devraient préparer leurs parapluies, avec des averses prévues au cours de la semaine.