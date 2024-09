La côte du golfe du Mexique se prépare à l’impact des tempêtes alors que la saison des ouragans s’intensifie

La période de répit relativement calme pour les Américains en termes d’activité des ouragans semble toucher à sa fin, avec la formation d’une tempête dans le golfe du Mexique qui devrait devenir un ouragan lorsqu’elle atteindra la côte américaine mercredi.

La tempête, appelée tempête tropicale Francine, se trouvait à environ 480 kilomètres au sud de l’embouchure du Rio Grande et devrait se déplacer vers le nord, frappant la côte du golfe de Louisiane, en tant qu’ouragan de catégorie 1 ou même 2. Ces tempêtes ont des vitesses de vent d’au moins 119 km/h.

La tempête devrait provoquer de fortes pluies et donc des inondations dans le nord-est du Mexique, le sud du Texas, le sud de la Louisiane et le sud du Mississippi jusqu’à jeudi, selon le National Hurricane Center (NHC). averti.

On ne sait pas encore exactement où se situeront les impacts de la tempête. Mais le NHC a déclaré que le risque de vagues de tempête potentiellement mortelles et de vents violents augmentait sur certaines parties des côtes de la Louisiane et du nord du Texas à partir de mardi soir.

La nouvelle tempête met fin à une période relativement bénigne pour les Américains, suite aux prévisions de la National Oceanic and Atmospheric Administration qui prévoyait une saison des ouragans supérieure à la normale dans l’Atlantique cette année, avec pas moins de 25 tempêtes nommées.

Les craintes d’une saison des ouragans violents ont été alimentées par les températures record de l’océan Atlantique, causées par la crise climatique, dont les principaux facteurs sont la combustion des énergies fossiles. Le développement des conditions climatiques de La Niña dans le Pacifique, qui réduisent généralement le cisaillement du vent dans l’Atlantique qui brise les tempêtes, devrait également contribuer à ce que l’on prévoyait comme une saison des ouragans plus active que la normale.

Depuis juin, cinq tempêtes ont été baptisées, dont trois sont devenues des ouragans. La dernière tempête coïncidera essentiellement avec l’arrivée de ce qui a été le pic statistique des saisons des ouragans aux États-Unis : 10 septembre.

La perspective d’une tempête majeure frappant la côte du Golfe du Mexique survient alors que les Américains, à des kilomètres de là, sont confrontés à un autre danger accéléré par le réchauffement climatique : les incendies de forêt.

Un feu de forêt incontrôlable fait rage Dans une forêt nationale située à environ 105 km à l’est de Los Angeles, 35 000 bâtiments, dont des milliers de maisons, sont menacés par la tempête, ont prévenu les pompiers. Des ordres d’évacuation ont été émis depuis plusieurs jours en raison d’une vague de chaleur prolongée et des orages attendus qui ont aggravé le risque.