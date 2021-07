La côte du golfe de Floride sous avertissement de tempête tropicale

La côte du golfe de Floride était soumise à un avertissement de tempête tropicale lundi en prévision d’Elsa.

On estime que 180 000 Cubains ont fui leurs maisons alors qu’Elsa se dirige vers l’île.

Elsa devrait ensuite se déplacer à proximité ou au-dessus de certaines parties de la côte ouest de la Floride mardi et mercredi.

Le National Weather Service a prolongé lundi un avertissement de tempête tropicale pour la côte du golfe de Floride jusqu’à Tampa Bay avant la tempête tropicale Elsa, qui devrait frapper Cuba avant de cibler la Floride.

Le National Weather Service a déclaré qu’Elsa devait traverser le centre et l’ouest de Cuba plus tard lundi et passer près des Florida Keys tôt mardi. Elsa devrait ensuite se déplacer à proximité ou au-dessus de certaines parties de la côte ouest de la Floride mardi et mercredi.

On estime que 180 000 Cubains ont fui leur foyer. En Floride, le gouverneur Ron DeSantis a déclaré l’état d’urgence dans 15 comtés.

« Tous les Floridiens devraient se préparer à la possibilité de fortes pluies, d’inondations et de pannes de courant potentielles », a écrit DeSantis sur Twitter. « Il est maintenant temps de réapprovisionner vos fournitures et de revoir votre plan en cas d’ouragan. »

La liste des comtés comprend Miami-Dade, où les sauveteurs poursuivent la chasse aux survivants après l’effondrement massif du bâtiment le 24 juin. Trois autres corps ont été retrouvés lundi, portant le nombre de morts à 27. La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré lundi , cependant, qu’elle ne s’attend pas à ce que la tempête ait un impact majeur dans la zone de la catastrophe.

Elsa s’était intensifié jusqu’au premier ouragan de la saison à la fin de la semaine dernière avant de revenir au statut de tempête tropicale, bien que des vents soutenus soufflaient toujours à 65 mph tôt lundi.

La tempête est déjà blâmée pour au moins trois morts lors de son balayage à travers les Caraïbes. Une personne est décédée à Sainte-Lucie, selon l’Agence caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe, et un garçon de 15 ans et une femme de 75 ans sont décédés lors d’événements séparés en République dominicaine après que des murs se soient effondrés sur eux, selon un déclaration du Centre des opérations d’urgence.

La Barbade a également été durement touchée, avec plus de 1 100 personnes signalant des maisons endommagées, dont 62 maisons qui se sont effondrées.

La tempête était centrée à environ 140 milles au sud-est de La Havane et se dirigeait vers le nord-ouest à 14 mph. Le météorologue d’AccuWeather Thomas Geiger a prédit qu’Elsa glissera au sud de Cuba avant de tourner vers le nord et de se déplacer brièvement au-dessus de l’île. Un petit décalage amènerait Elsa à se déplacer vers le nord-ouest au-dessus de Cuba pendant une période plus longue, a-t-il déclaré.

Après avoir traversé Cuba, Elsa devrait s’affaiblir alors qu’elle se dirige vers le golfe du Mexique mardi, ce qui limiterait la plupart des dégâts américains à la partie ouest de la Floride, a déclaré Geiger.

Modèles de spaghettis pour Elsa

Un regard sur le parcours d’Elsa