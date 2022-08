La Côte d’Ivoire, grand exportateur de cacao, tente de gravir les échelons

GRAND-BASSAM, Côte d’Ivoire — L’ouvrier a soigneusement épluché les coques des fèves de cacao pour les empêcher de se casser, puis les a renversées dans un plateau en métal qu’un collègue a glissé dans un four. L’arôme des grains de torréfaction remplissait la petite boutique de cette ville balnéaire, où l’ouvrière, Marie-France Kozoro, préparait le prochain lot pour son voyage vers le chocolat.

Près de six millions de personnes dépendent de l’industrie du cacao dans la nation ouest-africaine de la Côte d’Ivoire, le plus grand producteur de cacao au monde. Mais la plupart d’entre eux ne sont pas impliqués dans le traitement des haricots croustillants et acides qui sont transformés en une friandise sucrée.

Au lieu de cela, ils se concentrent sur la culture, la récolte et la vente de fèves de cacao brutes à destination de l’Europe et sont pour la plupart exclus des avantages financiers produits par l’industrie lucrative du chocolat. C’est le chocolat fabriqué à l’étranger, et non le cacao brut, qui rapporte le plus de revenus, et cet argent va aux grands producteurs étrangers.