La Côte d’Ivoire et le Ghana commencent le déploiement de masse de la vaccination contre Covid

La ministre ivoirienne de la Culture, Raymonde Goudou Coffie, reçoit une dose de vaccination à Abidjan

Les pays africains lancent des campagnes d’inoculation massive de Covid à l’aide de vaccins fournis par le biais d’un programme mis en place pour partager équitablement les doses avec les pays les plus pauvres.

La Côte d’Ivoire est l’une des premières à bénéficier de l’initiative de distribution Covax soutenue par l’ONU, avec des injections commençant lundi.

Le Ghana lance également sa campagne de vaccination cette semaine.

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est devenu lundi le premier à recevoir un vaccin contre le coronavirus par le biais de ce programme.

M. Akufo-Addo a exhorté les gens à se faire vacciner et à ne pas croire les théories du complot qui jettent le doute sur le programme, qui verra quelque 600 000 doses du vaccin Oxford-AstraZeneca déployées dans tout le pays mardi.

«Il est important que je donne l’exemple que ce vaccin est sûr en étant le premier à l’avoir, afin que tout le monde au Ghana puisse se sentir à l’aise pour prendre ce vaccin», a-t-il déclaré.

Le déploiement se concentrera dans un premier temps sur les plus vulnérables – les personnes âgées de plus de 60 ans ou ayant de graves problèmes de santé sous-jacents – et les travailleurs essentiels, tels que les professionnels de la santé, les enseignants, la police et même certains journalistes.

Mais les femmes enceintes et les moins de 18 ans ne font pas partie de la campagne de vaccination. Les autorités ont déclaré ne pas disposer de suffisamment de données sur les effets secondaires possibles des vaccins sur ces groupes.

Un message d’assurance

Par Thomas Naadi, BBC News, au Ghana

Nana Akufo Addo et sa femme ont été vaccinés lors d’une cérémonie diffusée en direct à la télévision pour encourager d’autres Ghanéens à se faire vacciner.

Certains Ghanéens ont exprimé des doutes quant à la sécurité des vaccins. Alors que certains pensent que c’est un stratagème du gouvernement pour réduire la population du pays en les rendant stériles, d’autres pensent que les vaccins pourraient être faux.

Dans un discours télévisé à la nation dimanche, le président a souligné que les vaccins avaient été déclarés sûrs par la Food and Drugs Authority (FDA) du pays et qu’il n’y avait aucune raison de douter de leur sécurité. « Prendre les vaccins n’altérera pas votre ADN, il n’intègrera pas de dispositif de suivi dans votre corps, et ne causera pas non plus d’infertilité chez les femmes ou les hommes », at-il assuré.

L’histoire continue

La FDA du Ghana a également approuvé les vaccins Spoutnik V de Russie pour une utilisation d’urgence, et le processus de certification est en cours pour d’autres vaccins.

Le pays explore également la possibilité d’obtenir à certains fabricants locaux la licence nécessaire pour produire certains des vaccins existants, tandis que des scientifiques ghanéens travaillent avec leurs homologues sur le continent pour développer un vaccin.

En Côte d’Ivoire, qui a un programme de déploiement similaire, les gens ont commencé à faire la queue dans les centres de vaccination tôt lundi pour leur première dose du vaccin Oxford-AstraZeneca.

Le Nigéria doit recevoir près de quatre millions de doses de vaccin plus tard cette semaine.

Le professeur Gavin Yamey, qui a participé à la mise en place du programme Covax, a déclaré qu’il y avait un « besoin énorme » de distribuer des vaccins dans le monde entier.

« Cela a été plutôt déprimant de voir les nations riches simplement vider les étagères », a-t-il déclaré, ajoutant: « C’était absolument une sorte de moi d’abord, moi seulement un vaccin, et ce n’est pas seulement incroyablement injuste, c’est aussi une santé publique terrible. »

Les programmes de vaccination ont mis du temps à démarrer en Afrique, mais le continent a signalé relativement peu de cas et de décès par rapport à de nombreux pays occidentaux.

Le programme Covax espère fournir plus de deux milliards de doses à des personnes dans 190 pays en moins d’un an.

Le programme est dirigé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et implique également la Global Vaccine Alliance (Gavi) et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi).