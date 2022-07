La Côte d’Ivoire appelle le Mali à libérer immédiatement 49 soldats

“Contrairement aux allégations (…), ces militaires sont régulièrement inscrits dans les effectifs de l’armée ivoirienne”, et se trouvaient au Mali dans le cadre des mécanismes de soutien convenus aux contingents des pays contributeurs de troupes dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l’ONU. , selon un communiqué du gouvernement ivoirien à l’issue d’une réunion de son Conseil de sécurité nationale mardi.

“En vertu d’un accord signé en juillet 2019 entre la Côte d’Ivoire et l’ONU, et conformément à un contrat de sécurité et de soutien logistique signé avec la Société Sahel Aviation Service (SAS), des militaires ivoiriens sont présents à l’aéroport de Bamako”, a-t-il précisé. “Depuis cette date, 7 contingents se sont relayés périodiquement sur ce site, sans aucune difficulté.”