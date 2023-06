La cote de sécheresse du bassin versant de l’Okanagan est élevée

Le niveau de sécheresse a été élevé à «très sec» (niveau 2) pour le bassin versant de l’Okanagan, selon un bulletin de sécheresse publié par l’Okanagan Basin Water Board.

Les effets persistants de la sécheresse de la fin de 2022, une crue précoce, des conditions printanières chaudes et sèches et une baisse des débits ont incité la province à émettre une cote de sécheresse de niveau 2.

Le bulletin de sécheresse de l’OBWB indique des conditions récentes plus fraîches et des pluies localisées. ont apporté un certain répit, les conditions de sécheresse persisteront à moins que la région ne reçoive des pluies prolongées.

De nombreux débits ont atteint l’extrémité inférieure de la plage historique, tandis que les températures de l’eau augmentent également, ce qui peut être mortel pour les poissons.

« Les fournisseurs d’eau avec stockage en amont doivent suivre de près les exigences de leur calendrier de libération pour éviter les faibles débits en aval », indique le bulletin.

Corinne Jackson, directrice des communications pour OBWB, a déclaré que la cote de sécheresse de niveau 2 est destinée à envoyer un message au public pour conserver l’eau et se préparer à une aggravation des conditions de sécheresse sans aucun soulagement des précipitations.

Jackson conseille aux résidents locaux de se référer aux suggestions présentées sur le site Web makewaterwork.ca sur la façon de réduire la consommation d’eau sur leurs propriétés.

« Nous ne disons pas de ne pas arroser votre pelouse, car une pelouse verte est meilleure qu’une pelouse brune ou un gazon synthétique car elle absorbe le carbone et dégage de l’oxygène, mais encore mieux est de xéripayer une plante ou un paysage qui nécessite moins d’eau tout en générant le mêmes avantages », a déclaré Jackson.

En Colombie-Britannique, une classification de la sécheresse à six niveaux est utilisée pour communiquer la gravité et le niveau approprié de réponse aux conditions de sécheresse, allant de 0 où il n’y a pas d’impact au niveau 5 dans lequel les impacts négatifs sur les valeurs socio-économiques et écosystémiques sont presque certains.

Au niveau 2, la conservation de l’eau est encouragée et les restrictions locales en matière d’eau doivent être respectées, le cas échéant.

