La côte de la Caroline du Nord frappée par des inondations alors que la tempête tropicale Ophelia se déplace vers le nord – Boston News, Weather, Sports

ANNAPOLIS, Maryland (AP) — Les habitants de certaines parties de la côte de Caroline du Nord et de Virginie ont connu des inondations samedi après que la tempête tropicale Ophelia a touché terre près d’une île-barrière de Caroline du Nord, apportant de la pluie, des vents destructeurs et des vagues dangereuses.

La tempête a touché terre près de l’île d’Émeraude avec des vents soufflant à 113 km/h, proches d’un ouragan, vers 6 h 15, mais ses vents se sont affaiblis alors qu’elle se déplaçait vers le nord samedi, a indiqué le Centre national des ouragans des États-Unis. Ophelia devrait balayer le nord-est dimanche le long de la côte médio-atlantique jusqu’au New Jersey.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des communautés riveraines de Caroline du Nord, telles que New Bern, Belhaven et Washington, confrontées à d’importantes inondations. L’étendue des dégâts n’était pas immédiatement claire.

Avant même d’avoir touché terre, la tempête s’est révélée suffisamment dangereuse pour que cinq personnes aient dû être secourues vendredi soir par les garde-côtes d’un bateau ancré près de la côte de Caroline du Nord.

Ophelia promet un week-end de vent et de fortes pluies alors qu’elle s’abat sur la côte Est, la tempête se déplaçant vers le nord à environ 12 mph (19 km/h) samedi soir. Certaines parties de la Caroline du Nord et de la Virginie peuvent s’attendre à jusqu’à 5 pouces (13 centimètres) de pluie, avec 1 à 3 pouces (3 à 8 centimètres) prévues dans le reste de la région médio-atlantique jusqu’à dimanche. Certaines communautés côtières du New Jersey, dont Sea Isle City, avaient déjà subi des inondations samedi.

Philippe Papin, spécialiste des ouragans au National Hurricane Center, a déclaré que le principal risque du système de tempête au cours des prochains jours sera la menace d’inondations dues à la pluie.

« Des vents de force tempête tropicale ont été observés, mais ils commencent à s’atténuer progressivement à mesure que le système se déplace vers l’intérieur des terres », a déclaré Papin dans une interview samedi matin. « Cependant, il existe une menace importante de pluies d’inondation sur une grande partie de l’est de la Caroline du Nord jusqu’au sud de la Virginie au cours des prochaines 12 à 24 heures. »

Les pannes de courant se sont propagées à d’autres États au-delà de la Caroline du Nord, où des dizaines de milliers de foyers et d’entreprises restaient sans électricité dans plusieurs comtés de l’Est samedi après-midi, selon poweroutage.us, qui suit les rapports des services publics.

« Quand vous avez cette tempête lente avec plusieurs centimètres de pluie, couplée à une rafale qui atteint 30, 40 miles par heure, c’est suffisant pour abattre un arbre ou faire tomber des branches », a déclaré Jeff Brooks, porte-parole de Duke Energy. WTVD-TV Samedi. « Et c’est ce que nous avons constaté dans la plupart des régions où nous avons connu des pannes. »

Brian Haines, porte-parole de la Division de gestion des urgences de Caroline du Nord, a déclaré que des arbres abattus avaient également été signalés, mais aucune fermeture de route majeure.

« La gestion des urgences de Caroline du Nord continue de surveiller la situation et de travailler avec nos partenaires du comté, qui ne signalent actuellement aucun besoin en ressources », a déclaré Haines samedi matin.

Un avertissement d’onde de tempête, indiquant le danger lié à la montée des eaux de l’océan poussée vers l’intérieur des terres par Ophelia, était en vigueur d’Ocracoke Inlet, en Caroline du Nord, à Chincoteague, en Virginie. Des surtensions comprises entre 2 et 4 pieds (0,6 et 1,2 mètres) étaient prévues dans certaines zones. Un avertissement de tempête tropicale a été émis de Cape Fear, en Caroline du Nord, à Fenwick Island, dans le Delaware.

Cinq personnes, dont trois enfants de 10 ans ou moins, ont eu besoin de l’aide de la Garde côtière sur l’eau lorsque les conditions se sont détériorées vendredi. Ils étaient à bord d’un catamaran de 12 mètres ancré à Lookout Bight à Cape Lookout, en Caroline du Nord, coincé dans des eaux agitées et des vents violents.

Selon la Garde côtière, le propriétaire du voilier les a appelés sur un téléphone portable, ce qui a déclenché une mission de sauvetage nocturne au cours de laquelle l’équipage a utilisé des fusées éclairantes pour se diriger vers les cinq personnes utilisant un bateau de la Garde côtière, puis les a aidées à monter à bord et a laissé le voilier derrière lui. Un hélicoptère de la Garde côtière a éclairé le chemin menant à la station. Aucune blessure n’a été signalé.

À la pointe sud des Outer Banks de Caroline du Nord, Carl Cannon Jr. a déclaré qu’il espérait pouvoir sauver une partie de l’invasion pirate de Beaufort de ce week-end, un événement de plusieurs jours centré sur l’attaque espagnole de 1747 contre la ville. Il a déclaré que trois navires s’affrontaient et attaquaient le rivage, et que « Barbe Noire » était même décapité (bien que le vrai pirate ait en fait été tué des décennies avant l’attaque espagnole).

Mais les vents de la tempête ont détruit la grande tente pour un banquet prévu samedi et plusieurs autres tentes ont été endommagées ou déchiquetées. Cannon Jr. craint que le choc financier soit important, même si des personnes aident au nettoyage et proposent d’organiser des collectes de fonds en ligne.

« Cela a été assez dévastateur », a déclaré Cannon Jr., PDG et commandant de l’organisation à but non lucratif qui organise l’événement. « J’espère juste que nous pourrons nous rétablir d’une manière ou d’une autre. »

Cannon Jr. espère également que des conditions détrempées et venteuses permettront aux réacteurs pirates de s’affronter dimanche à Beaufort.

« Si je parviens à faire sortir les bateaux, nous aurons une attaque et les gens se battront sur le rivage », a-t-il déclaré.

Ailleurs, l’impact a été plus modeste.

Aaron Montgomery, 38 ans, a déclaré que, alors que la pluie commençait à tomber fort samedi, il avait remarqué une fuite sur le toit de la maison dans laquelle sa famille venait d’emménager à Williamsburg, en Virginie. Ils ont néanmoins pu faire en toute sécurité le trajet d’une heure pour l’anniversaire de sa femme jusqu’à Virginia Beach, où, selon lui, les vagues et le vent étaient forts mais il avait cessé de pleuvoir.

« Aucune fuite dans un toit n’est insignifiante, c’est donc certainement quelque chose que nous devrons régler lundi matin », a-t-il déclaré.

Les gouverneurs de Caroline du Nord, de Virginie et du Maryland ont chacun déclaré vendredi l’état d’urgence.

Il n’est pas rare qu’une ou deux tempêtes tropicales, voire des ouragans, se développent chaque année au large de la côte Est, a déclaré Michael Brennan, directeur du National Hurricane Center.

« Nous sommes au plus fort de la saison des ouragans, nous pouvons en fait avoir des tempêtes qui se forment n’importe où dans une grande partie du bassin atlantique », a déclaré Brennan dans une interview vendredi.

Les scientifiques affirment que le changement climatique pourrait provoquer des ouragans élargir leur portée plus souvent dans les régions des latitudes moyennes, provoquant des tempêtes comme celle de ce mois-ci Ouragan Lee plus commun.

Une étude cyclone tropical simulé des pistes de l’époque préindustrielle, des temps modernes et d’un avenir avec des émissions plus élevées. Il a été constaté que les ouragans se rapprocheraient des côtes, notamment autour de Boston, de New York et de la Virginie, et seraient plus susceptibles de se former le long de la côte sud-est.

___

Mattise a rapporté de Nashville, Tennessee. Le journaliste d’AP Radio Jackie Quinn à Washington et les écrivains d’AP Ron Todt à Philadelphie et Sudhin Thanawala à Atlanta ont contribué.

