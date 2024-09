La côte de Caroline du Nord a été inondée par la cinquième inondation historique en 25 ans

Certaines parties du sud-est de la Caroline du Nord étaient toujours sous l’eau mardi après une tempête qui n’était pas suffisamment organisée pour donner lieu à des quantités de pluie historiques sur une zone qui a subi des inondations sans précédent au moins quatre autres fois au cours des 25 dernières années.

Les inondations soudaines ont entraîné la fermeture de dizaines de routes dans le comté de Brunswick, notamment l’autoroute américaine 17, principale route côtière. Les eaux de crue ont submergé l’autoroute à plusieurs endroits pendant la majeure partie de la journée, piégeant certains conducteurs sur des terrains surélevés qui se sont transformés en île.

Les secouristes ont apporté de la nourriture et de l’eau aux habitants en attendant que les eaux se retirent, ont indiqué les responsables des services d’urgence du comté de Brunswick. Aucun décès n’a été signalé, mais des dizaines de routes du comté ont été endommagées et de nombreuses routes ont été emportées par les eaux.

Le déluge de lundi s’est concentré sur Carolina Beach, au sud de Wilmington, où plus de 46 centimètres de pluie sont tombés en 12 heures. Une telle quantité de pluie sur cette période de temps est considérée comme une inondation millénaire, attendue une seule fois à cette époque, ont déclaré les météorologues du bureau du National Weather Service à Wilmington.

Plusieurs pâtés de maisons de la ville côtière ont été inondés jusqu’au bas des portières des voitures pendant des heures lundi, alors que le système, connu sous le nom de cyclone tropical potentiel n° 8, ne s’est jamais suffisamment organisé pour devenir la huitième tempête tropicale nommée de la saison, Hélène.

Il ne s’agit en aucun cas de la première inondation historique dans la région.

L’ouragan Diana de 1984 a apporté plus de 46 centimètres de pluie dans la région et les prévisionnistes ont noté que c’était la première fois qu’un événement tropical faisait tomber 30 centimètres de pluie dans la région.

Depuis lors, la région située juste au sud-ouest de Wilmington a enregistré 51 centimètres de pluie lors de l’ouragan Floyd en 1999, ce qui était autrefois la référence en matière de fortes pluies.

Une tempête sans nom dans le sillage de l’ouragan Matthew en 2010 a laissé tomber environ 11 pouces (28 centimètres) de pluie sur le comté de Brunswick et un déluge en 2015 alors que l’ouragan Joaquin se déplaçait bien au large a laissé tomber 20 pouces (51 centimètres) de pluie.

Et en 2018, l’ouragan Florence a provoqué ce qui est désormais la pierre de touche des inondations historiques dans la région avec 30 pouces (72 centimètres) de pluie.

Selon Tim Armstrong, météorologue au National Weather Service de Wilmington, la responsabilité des inondations récurrentes peut être imputée à la hausse des températures due au changement climatique.

« Plus l’air est chaud, plus il peut contenir d’humidité », a déclaré Armstrong mardi.

Comme le montrent les trois inondations massives provoquées par des tempêtes sans nom, il ne faut pas un ouragan puissant, mais simplement une bonne combinaison de facteurs atmosphériques pour provoquer de grandes inondations sur de petites zones.

« Les inondations les plus graves de lundi se sont concentrées sur certaines parties de deux comtés seulement », a déclaré Armstrong.

Les pluies du système ont atteint le sud-est de la Virginie mardi. Le long des Outer Banks de Caroline du Nord, la tempête a fermé la route côtière vulnérable North Carolina 12 sur l’île d’Ocracoke et a menacé plusieurs maisons à Rodanthe, où l’érosion et la montée du niveau de la mer ont détruit plus d’une demi-douzaine de maisons en bord de mer cette décennie.

La saison des ouragans dans l’Atlantique se poursuit jusqu’à la fin novembre.

Dans une mise à jour des prévisions concernant les ouragans Le mois dernier, la National Oceanic and Atmospheric Administration prévoyait encore une saison très active en raison de températures de surface de la mer proches des records et de la possibilité de La Niña. Les responsables de la gestion des urgences ont exhorté la population à Restez préparé.

Ailleurs dans l’Atlantique, Gordon est restée une dépression tropicale Alors qu’il tourbillonnait dans les eaux de la haute mer, Gordon pourrait soit se dissoudre dans les prochains jours, soit se renforcer à nouveau pour devenir une tempête tropicale, ont indiqué les prévisionnistes.