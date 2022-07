La cote d’approbation économique de Biden tombe à un nouveau plus bas en raison de la peur de l’inflation, selon une enquête de CNBC

Le président américain Joe Biden quitte l’église catholique Holy Trinity à Washington, DC, le 17 juillet 2022. Saül Loeb | AFP | Getty Images

Selon la dernière enquête économique CNBC All-America, les chiffres d’approbation globaux et économiques du président Joe Biden ont atteint les niveaux les plus bas de sa présidence et ont chuté davantage que ceux de l’un ou l’autre de ses deux prédécesseurs. Les Américains se sentant écrasés sous le poids de la hausse des prix, l’approbation économique de Biden a chuté de 5 points par rapport à l’enquête précédente d’avril à seulement 30 %. Le bilan économique du président est soutenu par seulement 6% de républicains, 25% d’indépendants et 58% de démocrates, un nombre très faible pour son propre parti. En comparaison, l’approbation économique du président Donald Trump a atteint un creux de 41 % et celle du président Barack Obama de 37 %. L’approbation de Biden sur sa gestion globale de la présidence s’est élevée à 36%, 1 point de moins que la pire note de Trump. Parmi les participants à l’enquête, 57% désapprouvent la gestion par Biden de la présidence. Le sondage auprès de 800 personnes à travers le pays a révélé que 51% pensent que les efforts du président pour lutter contre l’inflation ne font aucune différence, et 30% pensent qu’ils font réellement mal. Seulement 12 % disent qu’ils aident. Le sondage, qui s’est déroulé du 7 juillet au 10 juillet, comporte une marge d’erreur de plus ou moins 3,5 %.

Des perspectives économiques houleuses

Les chiffres lamentables du président s’inscrivent parmi les pires mesures de perspectives économiques que CNBC ait enregistrées au cours des 15 années d’histoire de l’enquête. Parmi les participants, 52 % pensent que l’économie va se détériorer au cours de la prochaine année, et seulement 22 % pensent qu’elle va s’améliorer. Les deux sont des résultats d’enquête, et ils sont pires que ceux trouvés pendant la grande crise financière. Plus de 6 personnes interrogées sur 10 s’attendent à une récession au cours des 12 prochains mois. Un autre 6% pense que le pays en est déjà un. De tels niveaux n’ont été trouvés que pendant les récessions réelles.

Seuls 38% du public pensent que les prix de leur logement augmenteront l’année prochaine, le plus bas depuis la pandémie de Covid. Le sondage a révélé que l’inflation est de loin la principale préoccupation du pays, recueillant deux fois plus de votes que la réponse suivante : l’avortement, qui a été présenté comme une option d’enquête pour la première fois. Viennent ensuite la criminalité, l’immigration et la sécurité des frontières, l’emploi et le changement climatique. Le coronavirus, qui a mené la liste pendant la plupart des dernières années, s’est classé dernier.

Prendre des mesures pour étirer un dollar

Les Américains emploient une variété de moyens pour joindre les deux bouts dans un contexte d’inflation élevée. Quelque 65 % des personnes interrogées déclarent réduire leurs divertissements, comme manger au restaurant ou aller au cinéma et à des concerts. Parmi les participants, 61 % déclarent conduire moins et 54 % déclarent réduire leurs déplacements. Plus de 4 personnes sur 10 dépensent moins en épicerie. Un tiers utilise plus souvent des cartes de crédit, ce qui pourrait signifier des paiements d’intérêts plus élevés s’ils ne remboursent pas les soldes. L’enquête a révélé que 47 % des participants déclarent prendre au moins quatre de ces mesures.

Avec des prix de l’essence élevés, 50% du public se disent favorables à l’assouplissement des règles environnementales pour alléger les prix à la pompe avec 42% opposés, et 58% sont favorables à une taxe sur les bénéfices des compagnies pétrolières remboursée aux consommateurs.

Les prochaines élections législatives se profilent