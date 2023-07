La cote d’approbation économique de Biden augmente légèrement, mais n’est toujours que de 37% malgré la poussée de « Bidenomics »

Le président américain Joe Biden prononce une allocution sur l’économie américaine et les efforts de son administration pour relancer l’industrie américaine, lors de sa visite à Flex LTD, une usine qui fabrique des micro-onduleurs à énergie solaire, à West Columbia, Caroline du Sud, États-Unis, le 6 juillet 2023.

La cote d’approbation économique du président a augmenté de 3 points de pourcentage par rapport à l’enquête précédente d’avril, avec une baisse de 4 points de désapprobation. Il se situe maintenant à 37% d’approbation et 58% de désapprobation. La note nette négative de 21 points a considérablement augmenté par rapport à la note négative de 34 il y a un an. Il a été tiré par des gains à deux chiffres d’approbation des démocrates, mais aussi des hommes et des retraités.

L’enquête a également révélé que les républicains détiennent des avances à deux chiffres sur le parti que les Américains pensent être le meilleur pour gérer les problèmes économiques critiques comme l’inflation et l’emploi et que des taux d’intérêt plus élevés commencent à frapper les Américains dans leurs portefeuilles.

« Je pense que c’est une combinaison de messages (et) de personnes qui commencent peut-être légitimement à penser que l’économie n’est plus aussi mauvaise », a déclaré Jay Campbell, partenaire de Hart Research, qui a servi de sondeur démocrate pour l’enquête. Campbell a averti que les données montrent seulement que les Américains pensent que « les choses sont un peu moins horribles qu’elles ne l’ont été » et qu’il n’y a pas encore suffisamment de données pour savoir si l’amélioration est le début d’une tendance.

« Ce sont des éléments très larges et très importants de la confiance économique. Le fait que les républicains aient des pistes à deux chiffres … aide à comprendre et à étayer les lacunes de Biden dans ces domaines et sur l’économie en général », a déclaré Micah Roberts, partenaire chez Public Opinion Strategies, qui a servi de sondeur républicain pour l’enquête.

Et les Américains pensent que les républicains ont de meilleures politiques que les démocrates pour gérer les principaux problèmes économiques, souvent avec des marges substantielles. Les républicains mènent les démocrates à deux chiffres lorsqu’on leur demande quel parti ferait un meilleur travail sur l’économie, l’inflation et l’amélioration de la situation financière personnelle du répondant. Ils sont en tête à un chiffre en matière d’emplois et de réduction des coûts énergétiques.

En conséquence, l’inflation a été désignée comme le problème n° 1 par 30 % des répondants. C’est plus du double de tous les autres domaines de préoccupation, qui comprennent les menaces à la démocratie, l’immigration et la sécurité des frontières, les soins de santé et la criminalité.

Il a eu lieu dans le sillage des efforts continus de la Maison Blanche pour promouvoir le bilan économique du président et avec le taux de chômage restant proche de son plus bas niveau historique. L’inflation, qui avait grimpé à près de 9%, est tombée à environ 3% mais reste un point au-dessus des niveaux d’avant la pandémie de Covid. Peut-être plus important encore, les prix n’ont pas baissé, de sorte que les Américains continuent de payer plus pour les biens et services qu’auparavant.

Les démocrates avaient des pistes à deux chiffres pour savoir quel parti était le meilleur pour réduire le coût des soins de santé et les coûts de logement.

En général, les républicains étaient en tête sur les questions économiques parce que les républicains donnaient des notes élevées à leur propre parti, tandis que les démocrates étaient moins enthousiastes à propos d’eux-mêmes. Par exemple, 81% des républicains pensent que leur parti fera un meilleur travail sur l’inflation. Seuls 57% des démocrates pensent que c’est vrai pour leur propre parti.

L’enquête a également révélé que les Américains ressentent la douleur des taux d’intérêt plus élevés et que cela change la façon dont ils gèrent leurs finances et leurs dépenses. La majorité des Américains disent qu’ils sont moins susceptibles d’acheter une voiture ou une maison ou de contracter une marge de crédit sur valeur domiciliaire en raison des taux plus élevés. Trente et un pour cent disent qu’ils sont plus susceptibles de rembourser leurs cartes de crédit.

En ce qui concerne spécifiquement l’impact des taux hypothécaires plus élevés, 43 % déclarent avoir retardé l’achat d’une maison, loué au lieu d’acheter ou acheté une maison moins chère. Environ 1 Américain sur 10 déclare avoir refusé un emploi parce que cela nécessiterait un déménagement. L’enquête montre que la douleur des taux plus élevés se fait davantage sentir parmi les pauvres que la classe supérieure, plus parmi les jeunes Américains que les plus âgés, et plus dans le Sud que dans le Nord-Est.

Mais il y avait une bonne nouvelle sur le logement : 44 % des propriétaires américains pensent que le prix de leur logement augmentera l’année prochaine, contre 35 % au trimestre précédent et revenir aux niveaux moyens d’avant la pandémie. Les chiffres confirment d’autres données qui suggèrent que le marché du logement pourrait avoir atteint un creux.

Un peu d’optimisme est également revenu sur le marché boursier avec 33% des personnes interrogées affirmant que le moment est venu d’investir dans le marché boursier, contre 24% lors du sondage d’avril. Mais avec 46 % d’entre eux disant que c’est un mauvais moment pour investir, les opinions négatives dominantes sur les actions restent en contraste frappant avec l’époque d’avant la pandémie où les Américains, parfois de plus de 20 points, pensaient que le moment était venu pour les investissements en actions.

Voir la résultats complets de l’enquête ici.