La cote d’approbation du Premier ministre japonais Suga atteint un nouveau creux après la dissidence sur les Jeux olympiques

L’enquête menée par Nikkei et TV Tokyo a été publiée lundi matin, trois jours seulement après le début des Jeux olympiques d’été. L’analyse a été effectuée entre vendredi et dimanche et les résultats ont montré les notes les plus basses depuis l’entrée en fonction du Premier ministre Yoshihide Suga en septembre dernier.

Selon l’enquête, la réponse la plus populaire pour la désapprobation était le « manque de leadership », cité par 53 %, suivi par la « mauvaise gestion du gouvernement et du parti » à 35 %.

Les Jeux Olympiques, qui devaient avoir lieu en 2020 mais ont été reportés à cet été en raison de la pandémie, ont déclenché de nombreuses protestations à travers le Japon. Beaucoup pensent que l’événement mondial pose un risque pour la santé nationale, pouvant potentiellement propager davantage Covid-19.

Une pétition en ligne intitulée « Annuler les Jeux olympiques de Tokyo pour protéger nos vies » a reçu plus de 450 000 signatures. Si l’événement a lieu, les Jeux olympiques nieront leur propre objectif de « célébrer la paix », la pétition lit.

Il indique également que le virus a « pas du tout sous contrôle » et que la distribution des vaccins « est limité aux pays économiquement développés et donc la pandémie est loin d’être terminée. »

Le lien entre la décision de poursuivre les jeux et les inquiétudes concernant la gestion de la pandémie a été véhiculé dans l’enquête de lundi.

Les personnes interrogées déclarant que les vaccinations « ne se passent pas bien » ont gagné six points à 65%, tandis que le nombre de celles déclarant qu’elles « ne se passent pas bien » a diminué de neuf.

Des élections générales au Japon doivent avoir lieu le ou avant le 22 octobre, et le nouveau sondage présente de sombres perspectives pour le Premier ministre.

Cependant, le Parti libéral-démocrate (LDP) de Suga a gouverné le Japon depuis la Seconde Guerre mondiale, sauf quatre ans, et contrôle en grande partie le parlement. Un changement de direction, s’il se produit, viendrait donc très probablement de l’intérieur du parti.

