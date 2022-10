La cote d’approbation de Truss chute à la suite de la tourmente du mini-budget

La cote de popularité de Liz Truss a chuté à la suite des turbulences sur les marchés financiers qui ont suivi le mini-budget du chancelier Kwasi Kwarteng, selon un nouveau sondage d’opinion.

La dernière enquête d’Opinium a révélé que plus de la moitié du public – 55% – désapprouve le travail qu’elle fait contre seulement 18% qui approuvent – ​​une note nette de moins 37.

Le soutien à M. Kwarteng a montré une baisse similaire, avec 55% de désapprobation contre 15% d’approbation – une note nette de moins 40 – en baisse de 30 points par rapport à il y a une semaine.

La moitié – 51% – pensait qu’il devrait démissionner contre 18% qui veulent qu’il reste, tandis que presque autant, 48%, veulent que Mme Truss y aille avec 26% disant qu’elle devrait continuer.

En revanche, le leader travailliste Sir Keir Starmer a vu sa note augmenter avec 38% d’approbation contre 29% de désapprobation – une note nette de plus neuf, contre moins quatre la semaine dernière.

Plus de la moitié du public désapprouve le travail que fait Liz Truss (PENNSYLVANIE)

Dans l’ensemble, les travaillistes ont ouvert une avance de 19 points sur les conservateurs – avec un soutien au parti de Sir Keir en hausse de sept points sur 46% tandis que les conservateurs sont en baisse de sept sur 27%.

Sur l’économie, seulement 20% pensent que les conservateurs sont les mieux placés pour y faire face, en baisse de 10 points sur la semaine, tandis que 39% pensent qu’ils feraient mieux sous le Parti travailliste, une hausse de 10 points.

Cela signifie qu’en l’espace d’une semaine, une avance d’un point pour les conservateurs sur la question s’est transformée en un avantage de 19 points pour les travaillistes.

Opinium Research a mené une enquête en ligne auprès de 2 000 adultes GB âgés de 18 ans et plus entre le 28 et le 30 septembre.