La cote d’approbation de Scholz révélée – sondage

Quelque 55% des Allemands pensent que la chancelière n’est pas à la hauteur des défis auxquels la nation est confrontée, selon une nouvelle enquête

La plupart des Allemands pensent qu’Olaf Scholz est “submergé” avec ses fonctions de chancelier, selon une enquête de l’agence de sondage INSA du pays. Plus de la moitié des personnes interrogées – 55% – pensent qu’il n’est pas prêt à relever les défis auxquels la nation est confrontée, a rapporté lundi le tabloïd Bild, qui a commandé le sondage.

Dans le contexte du conflit ukrainien et de la crise énergétique, 24% des Allemands estiment que Scholz n’est pas à la hauteur du défi de diriger le gouvernement, tandis que 31% également “plutôt d’accord” avec une telle évaluation. Une minorité de 37% pense que Scholz est capable de diriger efficacement la nation à travers les difficultés actuelles.

Si les Allemands pouvaient voter directement pour un chancelier, seuls 27% choisiraient Scholz, selon l’enquête. Cependant, Friedrich Merz, le chef du plus grand parti d’opposition – l’Union chrétienne-démocrate (CDU) – recueillerait encore moins de soutien, avec seulement 15 % des Allemands prêts à voter pour lui. Près de la moitié des répondants ne choisiraient aucun des deux candidats.

Un autre sondage de l’INSA réalisé en septembre a également montré un faible niveau de soutien à la chancelière. À l’époque, près de 50 % des Allemands déclaraient qu’il était inapte à occuper un poste. D’autres ministres du gouvernement ont également affiché de faibles cotes d’approbation. La ministre de la Défense Christine Lambrecht était la moins performante à l’époque, avec un niveau de soutien public de 18 %.

Les conclusions surviennent à un moment où l’Allemagne est aux prises avec une pénurie d’énergie, en partie causée par la volonté de l’UE de renoncer aux exportations énergétiques russes en réponse à l’opération militaire de Moscou en Ukraine. La crise a fait grimper les prix du pétrole et du gaz, et maintenant l’Allemagne est confrontée à ce que Bild décrit comme une “hiver glacial” avec des personnes conseillées d’économiser l’énergie en abaissant les niveaux de chauffage dans leurs maisons.

L’aide militaire à l’Ukraine est également un sujet controversé pour le gouvernement allemand. Le cabinet de Scholz a été critiqué à plusieurs reprises par Kiev et par les propres partenaires de la coalition du chancelier pour ne pas avoir fait assez pour aider l’Ukraine et être réticent à lui fournir des armes plus lourdes telles que les chars Leopard 1.

Certaines célébrités et intellectuels allemands ont appelé le gouvernement à cesser complètement d’envoyer des armes à l’Ukraine, mettant en garde contre les risques d’escalade et prolongeant les souffrances de ceux qui sont pris dans le conflit.