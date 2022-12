La cote d’approbation de Biden sur Main Street augmente pour la première fois

C’est un signe de la force politique de Biden après les élections de mi-mandat, mais les élections de mi-mandat, en particulier, ne sont peut-être pas la seule, ni même la meilleure, explication du renversement de cette tendance. Dans plusieurs sondages nationaux du public, l’approbation de Biden a gagné depuis août, lorsque les prix de l’essence ont commencé à baisser et que le président a accompli des réalisations législatives clés qui avaient stagné plus tôt dans son mandat, notamment la loi sur la réduction de l’inflation et la loi CHIPS pour stimuler la fabrication nationale.

Après avoir atteint un taux d’approbation parmi les propriétaires de petites entreprises de 31% au cours du troisième trimestre de 2022, lorsque l’inflation a atteint son apogée, le taux d’approbation du président Biden est passé à 34% au quatrième trimestre, la première fois au cours des huit trimestres de son présidence, il n’y a eu aucune augmentation dans le sondage trimestriel mené par CNBC et SurveyMonkey.

Il n’a peut-être pas beaucoup augmenté, et il est passé d’un creux historique, mais pour la première fois au cours de sa présidence, la cote d’approbation de Joe Biden sur Main Street a augmenté.

La CNBC|Enquête SurveyMonkey auprès des petites entreprises pour le quatrième trimestre 2022 a été menée du 9 nov. au nov. 16 parmi près de 2 600 propriétaires de petites entreprises. La dernière fois que CNBC a interrogé les propriétaires de petites entreprises, c’était fin juillet, juste avant plusieurs sondages nationaux a commencé à montrer une augmentation modeste des cotes d’approbation de Biden, et en particulier, de petits gains réalisés par le président parmi les démocrates. Dans le sondage CNBC | SurveyMonkey, la cote d’approbation de Biden a légèrement augmenté parmi les démocrates et les indépendants – 83% des démocrates et 31% des indépendants approuvent Biden ce trimestre, contre 81% des démocrates et 29% des indépendants le trimestre dernier.

Parmi le grand public – le sondage CNBC | SurveyMonkey comprend un échantillon parallèle de plus de 11 000 Américains qui ne possèdent pas d’entreprise – 45% approuvent Biden, en légère hausse par rapport au dernier trimestre (41%), mais toujours en forte baisse par rapport au record absolu taux d’approbation établi au premier trimestre de la présidence de Biden (59%). La cote d’approbation de Biden reste toujours très partisane : seuls 8 % des propriétaires de petites entreprises républicains approuvent le président Biden.

Quels que soient les facteurs contributifs et le moment de la bosse de Biden, l’amélioration est notable. “C’est le premier trimestre de la présidence de Biden où nous avons constaté une quelconque amélioration de l’approbation de Biden parmi les propriétaires de petites entreprises, c’est donc important car cela brise la tendance”, a déclaré Laura Wronski, responsable principale de la recherche scientifique chez Momentive.

“Nous ne savons pas encore, mais cela pourrait être le début d’un renversement en sa faveur sur Main Street et dans le pays en général, et cela coïncide également avec une augmentation similaire de l’approbation dans les agrégations de sondages depuis la fin de l’été jusqu’à maintenant. ,” dit-elle. “Bien qu’il n’y ait pas eu de changement économique tectonique depuis le troisième trimestre, il y a eu des améliorations progressives et celles-ci s’additionnent en faveur de l’administration Biden”, a-t-elle ajouté.

Les prix de l’essence ont atteint leur plus bas niveau depuis plus d’un an cette semaine.

Les propriétaires de petites entreprises sont plus confiants ce trimestre que le dernier, l’enquête globale augmentant légèrement et les craintes de récession diminuant d’un trimestre à l’autre. Ce n’est pas que Main Street ne voit pas venir une récession, mais les propriétaires d’entreprise sont maintenant moins susceptibles qu’il y a un quart de dire que l’économie en connaît déjà une, et la majorité des répondants à l’enquête ont indiqué que leur entreprise est prête à survivre à un ralentissement économique.