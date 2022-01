La cote d’approbation de Biden plonge dans un état de swing clé

Le soutien au président Biden s’est effondré en Géorgie, un État qui pourrait arracher le contrôle du Sénat aux démocrates lors des élections de cette année

Un nouveau sondage en Géorgie montre des signes troublants pour les démocrates à l’approche des élections de mi-mandat de cette année, alors que les électeurs se sont aigris contre le président Joe Biden et voient l’Amérique se diriger dans la mauvaise direction sous la direction de son parti.

Le sondage, qui a été réalisé par l’Université de Géorgie et l’Atlanta Journal-Constitution (AJC), a montré que seul un électeur sur trois approuve la performance de Biden en tant que président. Ce résultat a marqué un effondrement du soutien depuis mai dernier, lorsque 51 % des Géorgiens ont donné un coup de pouce au président et 46 % ont désapprouvé.

Moins de 13% des électeurs maintenant « approuve fortement » de la gestion de la présidence par Biden, contre 28% en mai. De plus, 71% des électeurs géorgiens voient l’Amérique se diriger vers la « fausse piste, » tandis que seulement 16,5% ont déclaré que le pays se dirige vers le « bonne direction. »

Le changement radical de l’humeur politique de la Géorgie pourrait être un signe avant-coureur de problèmes pour le parti de Biden, car l’État a joué un rôle clé pour l’aider à remporter la présidence en 2020 et a donné aux démocrates le contrôle du Sénat lors d’une élection spéciale en janvier dernier. L’un des démocrates de Géorgie arrivés au pouvoir l’année dernière, Raphael Warnock, est candidat à une réélection en 2022, et il doit probablement gagner pour que son parti ait une chance de conserver le contrôle du Sénat.

Le sondage a révélé que moins de 32% des Géorgiens se considèrent comme mieux lotis financièrement qu’il y a un an, et la plupart des électeurs blâment les politiques gouvernementales actuelles pour leurs difficultés économiques, y compris le taux d’inflation américain le plus élevé en 40 ans.

Le candidat républicain dominant au siège de Warnock au Sénat, la légende du football géorgien Herschel Walker, est actuellement en train de voter devant le démocrate sortant. Interrogés dans le sondage de l’Université de Géorgie-AJC sur un affrontement en tête-à-tête entre les deux candidats, les électeurs ont donné à Walker l’avantage à 47,1% contre 43,6%. Un sondage de l’Université Quinnipiac publié mercredi a montré que Walker avait un avantage de 49-48 sur Warnock.

Lors de l’élection présidentielle de 2020, Biden a battu Trump par une marge infime de 0,2 % en Géorgie. Les répondants au sondage de l’Université de Géorgie-AJC ont favorisé Biden d’un point de pourcentage complet en 2020, donc si quoi que ce soit, le groupe d’enquête pourrait être moins négatif à propos du président que les Géorgiens dans leur ensemble.