Environ 140000 habitants de 36 banlieues de la côte centrale de la Nouvelle-Galles du Sud ont été invités à surveiller les symptômes du coronavirus après que plusieurs échantillons d’eaux usées aient été testés positifs.

Les échantillons concernés ont été trouvés dans une usine de Kincumber qui dessert Gosford lundi.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi, le responsable de la santé de l’État a déclaré qu’un cas positif avait également été trouvé sur la côte centrale, ainsi qu’une personne avec Covid de Sydney qui s’est rendue à Avoca Beach.

Les échantillons affectés ont été trouvés dans une usine de Kincumber qui dessert Gosford (la photo est la clinique de test de Bondi)

« Nous sommes conscients qu’il existe un cas positif à Covid sur la côte centrale ainsi qu’un cas de l’ouest de Sydney qui a visité Avoca alors qu’il était contagieux le week-end dernier, il y a donc une explication à cela, mais nous voulons adopter une approche prudente », Dr Kerry Dit Chant.

On demande aux résidents de la côte centrale de surveiller les symptômes, de se faire tester s’ils présentent même les signes d’infection les plus légers et de s’auto-isoler en attendant les résultats.

Les fragments de virus ont été détectés dans le cadre du programme de surveillance des eaux usées de l’État, qui teste régulièrement les signes du virus.