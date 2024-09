La côte brésilienne s’érode plus rapidement que jamais, laissant les maisons en ruine

La maison à deux étages de Sonia Ferreira avec piscine et jardin sur la côte brésilienne a été une autre victime de l’avancée des vagues de l’océan Atlantique, poussées plus haut par le changement climatique.

Lors d’une récente visite, la retraitée de 80 ans a jeté un coup d’œil autour du tas de décombres laissés par la maison qu’elle a abandonnée avant qu’elle ne soit détruite en 2022 par les vagues déferlantes à Atafona, au nord de Rio de Janeiro.

« J’ai évité de revenir ici parce que nous avons beaucoup de souvenirs. C’est tellement triste », a-t-elle déclaré, montrant sur son téléphone portable des images de la maison qu’elle a construite il y a 45 ans.

Le réchauffement climatique, combiné à l’ensablement du fleuve Paraiba, a contribué à l’érosion de la côte d’Atafona et provoqué la destruction de 500 maisons, dont l’effondrement d’un immeuble de quatre étages au bord de la plage.

Sonia Terra Ferreira, 80 ans, près de sa maison détruite sur la plage d’Atafona, dans l’État de Rio de Janeiro, au Brésil, le 16 septembre. (Ricardo Moraes/Reuters)

Ce n’est là qu’une des innombrables communautés balnéaires qui perdent leurs batailles contre l’océan le long des 8 500 kilomètres de côte atlantique du Brésil.

Le niveau de la mer a augmenté de 13 centimètres dans la région d’Atafona au cours des 30 dernières années et pourrait encore augmenter de 16 centimètres d’ici 2050, selon le rapport des Nations Unies intitulé « La montée des mers dans un monde en réchauffement » publié le mois dernier.

Course au large vers les communautés côtières

Les zones côtières comme Atafona pourraient voir l’océan avancer jusqu’à 150 mètres vers l’intérieur des terres au cours des 28 prochaines années, a déclaré Eduardo Bulhoes, géographe marin de l’Université fédérale de Fluminense.

17 septembre : Une vue prise par un drone montre des maisons détruites sur la plage d’Atafona, dans l’État de Rio de Janeiro, au Brésil. (Ricardo Moraes/Reuters)

« La combinaison du changement climatique et du réchauffement de la planète… avec un fleuve qui ne transporte plus de sable vers les plages d’Atafona, a provoqué une catastrophe pour ses habitants et il n’y a aucun espoir que cette situation s’inverse », a-t-il déclaré à Reuters.

Bien que dramatique, la situation d’Atafona n’est pas unique au Brésil.

La plage de Ponta Negra, l’une des stations balnéaires les plus populaires de l’épaule nord-est du Brésil, rétrécit également. Au cours des deux dernières décennies, 15 mètres de sable blanc ont été perdus dans la mer. Le gouvernement local apporte du sable d’ailleurs dans le cadre d’un effort coûteux pour récupérer la plage.

À l’embouchure du puissant fleuve Amazone, un écosystème fragile est menacé de perte de biodiversité, le fleuve ayant perdu de sa force lors de la sécheresse la plus grave jamais enregistrée dans la région, laissant l’eau salée de l’océan remonter en amont.

Eduardo Bulhoes, géographe marin de l’Université fédérale de Fluminense, se tient sur les débris d’une maison détruite sur la plage d’Atafona, dans l’État de Rio de Janeiro, au Brésil, le 16 septembre 2024. (Ricardo Moraes/Reuters)

« L’eau salée arrive plus en amont du fleuve et cela va modifier toute la biodiversité de cette zone », a déclaré l’océanographe Ronaldo Christofoletti, de l’Université fédérale de Sao Paulo.

L’année dernière, l’eau salée a atteint presque aussi loin que Macapa, une ville située à 150 kilomètres de l’embouchure de l’Amazonie, tuant les poissons d’eau douce et impactant les communautés de pêcheurs locales.

Le changement climatique provoque une augmentation considérable du niveau de la mer

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations Unies chargé d’évaluer les données scientifiques liées au changement climatique, a rapporté que le niveau de la mer augmente plus rapidement que jamais, le taux ayant plus que doublé au cours des 10 dernières années pour atteindre 0,48 centimètre par an, par rapport à à 0,21 centimètre par an de 1993 à 2002.

16 septembre : Un homme marche près de maisons détruites sur la plage d’Atafona, dans l’État de Rio de Janeiro, au Brésil. (Ricardo Moraes/Reuters)

Christofoletti a déclaré que la perte de terres dans les villes côtières et les plages est inévitable avec la montée des eaux, se demandant pourquoi l’urbanisme ne s’est pas adapté.

« C’est choquant de voir des maisons détruites à Atafona. Mais on n’était pas censé y construire des maisons. Il fallait des bois, une mangrove, un banc de sable, des écosystèmes qui seraient naturellement préparés à retenir la mer », a-t-il déclaré.