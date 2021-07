La cotation directe sage est un grand test pour Londres

Wise PDG et co-fondateur Kristo Kaarmann.

LONDRES — Wise, l’une des plus grandes sociétés fintech britanniques, est sur le point d’entrer en bourse. Et ce sera un test majeur pour Londres post-Brexit.

Les premiers investisseurs de Käärmann et Wise bénéficieront de droits de vote améliorés pendant cinq ans après la cotation de mercredi grâce à une structure d’actions à double classe prévue. Des géants de la technologie comme Facebook et Alphabet ont été les premiers pionniers de telles structures de propriété.

Les principaux actionnaires de Wise sont les fondateurs Käärmann et Hinrikus, qui détiennent respectivement 18,8 % et 10,9 % de la société. Le premier investisseur externe de la start-up est Valar Ventures de Peter Thiel, qui détient une participation de 10,2 % dans l’entreprise.

Wise est en concurrence avec les opérateurs historiques de virements bancaires comme Western Union et MoneyGram, ainsi que des start-up fintech telles que Revolut et WorldRemit.

Le service s’est avéré populaire auprès des Britanniques et s’est rapidement développé à l’étranger. Wise prétend avoir plus de 10 millions de clients qui utilisent son service pour envoyer 5 milliards de livres sterling (7 milliards de dollars) à travers les frontières chaque mois.

Wise, anciennement connu sous le nom de TransferWise, a été fondé en 2010 par des amis estoniens Taavet Hinrikus et Kristo Käärmann. Frustrés par les frais élevés auxquels ils étaient confrontés pour envoyer de l’argent entre le Royaume-Uni et l’Estonie, ils ont élaboré une nouvelle façon d’effectuer des virements transfrontaliers au taux de change réel.

Le service suédois de streaming musical Spotify était un adopteur précoce de la méthode, devenu public via une cotation directe à la Bourse de New York en 2018. L’application de messagerie sur le lieu de travail américaine Slack et la bourse de crypto-monnaie Coinbase sont également devenues publiques par le biais de cotations directes.

Contrairement à une introduction en bourse traditionnelle, les entreprises qui s’inscrivent directement n’émettent pas de nouvelles actions ni ne lèvent de nouveaux capitaux. Ce processus renonce également à la nécessité pour les banquiers d’investissement de souscrire l’offre. Cependant, Wise est conseillé par des banques comme Goldman Sachs et Morgan Stanley.

Les fondateurs de la technologie et les investisseurs en capital-risque affirment que les cotations directes peuvent être une voie plus attrayante vers le marché boursier qu’une introduction en bourse, car elles évitent de payer des frais de souscription élevés et une mauvaise évaluation potentielle des actions.

Wise a été évalué pour la dernière fois à 5 milliards de dollars lors d’une vente d’actions secondaire. Comme elle est cotée directement, il n’y a pas de processus de tarification comme celui que les entreprises subissent normalement avec une introduction en bourse, et le prix de l’action sera déterminé par le marché une fois qu’elle sera cotée.