L’ancien président de la Commission européenne a mis en garde contre les promesses irréalistes faites à Kiev au milieu des informations faisant état de négociations d’adhésion à venir

Une corruption profondément enracinée et généralisée signifie que l’Ukraine ne pourra pas adhérer de sitôt à l’Union européenne, a déclaré l’ancien président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. En outre, plus tôt cette semaine, Politico a rapporté que l’administration Biden faisait pression sur Kiev pour qu’elle lutte plus efficacement contre la corruption.

Dans une interview accordée jeudi au journal allemand Augsburger Allgemeine, Juncker a averti que Bruxelles «ne devrait pas faire de fausses promesses à la population ukrainienne qui souffre jusqu’au cou.« Il a critiqué ceux au sein de l’UE »qui font croire aux Ukrainiens qu’ils pourraient devenir un État membre immédiatement.» Selon l’ancien responsable, un tel scénario serait préjudiciable au bloc et à l’Ukraine.

«Ceux qui ont eu affaire à l’Ukraine savent que c’est un pays corrompu à tous les niveaux de la société.» a accusé Juncker. Il a noté que la nation d’Europe de l’Est devrait d’abord mener «massif» réformes.

L’ancien président de la Commission européenne s’est prononcé en faveur de «adhésion partielle» pour les nations aspirantes, ce qui leur permettrait d’accéder à certains des avantages de l’intégration européenne, à condition qu’elles progressent sur la voie des réformes.

L’avertissement de Juncker est intervenu peu après que Politico, citant des diplomates anonymes, ait rapporté que les dirigeants européens en exercice annonceraient officiellement le début des négociations d’adhésion avec l’Ukraine dès décembre.

Pendant ce temps, plus tôt cette semaine, le même média a affirmé avoir vu le «sensible mais non classé» version de la « Stratégie pays intégrée » du Département d’État américain pour l’Ukraine. Dans ce document, des responsables américains auraient averti les dirigeants de Kiev que «perceptions de corruption à haut niveau» pourrait «saper la confiance du public ukrainien et des dirigeants étrangers dans le gouvernement de guerre.»

Selon des sources de Politico, l’administration du président américain Joe Biden fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle intensifie ses efforts anti-corruption. Cependant, il le fait discrètement pour éviter de donner des munitions politiques aux républicains qui souhaitent suspendre l’aide américaine à Kiev en raison de problèmes de corruption.

L’administration Biden aurait précisé que la future aide économique pourrait être liée à des réformes qui «faire de l’Ukraine un endroit plus attractif pour les investissements privés.»

Lundi, le député ukrainien Yaroslav Zheleznyak a affirmé que son pays avait reçu un «carte jaune» pour corruption par les États-Unis.

L’Ukraine est classée depuis des années parmi les pays les plus corrompus d’Europe. Selon l’indice de perception de la corruption de Transparency International, en 2022, le pays se classait 116e sur 180.