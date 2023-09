La corruption est aussi américaine que la tarte aux pommes | Des avis

Le 22 septembre, l’influent sénateur américain Bob Menendez a été inculpé de corruption avec son épouse Nadine. C’est la deuxième fois que Menendez, le président de la commission sénatoriale des relations étrangères, fait face à de telles accusations.

Selon le accusation du bureau du procureur américain du district sud de New York, Menendez et son épouse ont reçu des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin de la part de trois hommes d’affaires du New Jersey sous forme d’or, d’argent liquide, d’un véhicule de luxe et de divers autres cadeaux. En échange, le démocrate du New Jersey aurait utilisé sa position de pouvoir au profit des trois hommes d’affaires ainsi que du gouvernement égyptien, pays d’origine de l’un des hommes en question.

Comme le dit le vieil adage, le pouvoir a tendance à corrompre.

Selon la mythologie américaine, bien sûr, la corruption est entièrement l’affaire d’autres nations moins civilisées – en particulier les ennemis des États-Unis – qui n’ont pas l’engagement approprié en faveur de la démocratie, de l’État de droit et de toutes ces belles et nobles choses.

Mais voici un éclair d’information pour les secteurs du public national scandalisés par les révélations de Menendez : la corruption est aussi américaine que la tarte aux pommes. (Et un flash d’information connexe : Menendez ou pas Menendez, les États-Unis ont passé des décennies à jeter des milliards de dollars à l’appareil répressif égyptien – ce qui devrait constituer un scandale en soi.)

Certes, Menendez n’est pas la seule pomme pourrie dans cette tarte. Prenez Clarence Thomas, juge de la Cour suprême des États-Unis, dont les actes de corruption ont fait l’objet d’une enquête approfondie de l’organisation à but non lucratif basée à New York, ProPublica. Un rapport récent de ProPublica note que, « comme sur des roulettes, les activités de loisirs de Thomas ont été financées par des bienfaiteurs qui partagent l’idéologie qui anime sa jurisprudence ».

Le rapport documente ensuite ces « activités de loisirs », qui comprennent au moins 38 vacances, 26 vols en jet privé, huit vols en hélicoptère et diverses excursions dans des complexes hôteliers de luxe, des événements sportifs, etc. Le magnat de l’immobilier milliardaire Harlan Crow, collectionneur enthousiaste d’objets nazis, n’est que l’un des riches contributeurs de droite aux « loisirs » apparemment éternels de Thomas. Crow a également financé de nombreuses autres faveurs, telles que payant pour que le petit-neveu de Thomas fréquente un internat privé exclusif.

En septembre, ProPublica révélé que Thomas avait secrètement participé à des sommets de donateurs pour le réseau Koch, fondé par les frères milliardaires Koch et consacré à pousser la politique américaine toujours plus à droite. Et que savez-vous? La stratégie de Koch consiste notamment à porter les affaires devant le tribunal même où siège Thomas pour avoir un impact sur la loi américaine.

Voilà pour ce vieux concept idiot de « conflit d’intérêts ».

En fin de compte, cependant, les pitreries de Thomas ne sont que d’un morceau avec nous le capitalisme, qui repose sur le maintien d’une tyrannie de l’élite sous couvert de démocratie. En d’autres termes, il s’agit d’un système aussi corrompu que possible.

Que n’importe qui puisse encore appliquer le terme « démocratie » aux États-Unis avec un visage impassible est, en attendant, un témoignage de la corruption du langage lui-même. Après tout, il n’est pas possible d’avoir un « gouvernement par le peuple » dans un pays où la Cour suprême renverse les restrictions sur le financement des campagnes électorales et où l’influence politique est ouvertement mise en vente.

La liste des contrevenants est longue. Il y a Samuel Alito, un autre juge de la Cour suprême qui a été révélé cette année comme ayant également accepté des cadeaux non divulgués du gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire et méga-donateur du Parti républicain Paul Singer. Après avoir été offert par Singer à un voyage de pêche de luxe en Alaska en 2008, Alito s’est prononcé en faveur du fonds spéculatif de Singer dans une affaire portée devant la Cour suprême.

Et puis il y a Ken Paxton, le procureur général du Texas, acquitté des accusations de corruption le 16 septembre lors d’un procès historique en destitution, au cours duquel il a été accusé de corruption, d’entrave à la justice, d’abus de confiance du public et d’autres méfaits.

Les allégations allaient de transactions douteuses avec un promoteur immobilier au Texas à un abus de pouvoir pour exercer des représailles contre des lanceurs d’alerte.

Allié de l’ancien président américain Donald Trump et complice dans le but d’annuler les résultats des élections de 2020, Paxton fait toujours l’objet d’une enquête du FBI sur des accusations de corruption distinctes et fait face à des accusations procès sur des allégations de fraude criminelle en matière de valeurs mobilières. Après que le Sénat du Texas a acquitté le plus haut responsable de l’application des lois de l’État, Trump a profité de sa plateforme de médias sociaux pour célébrer avec une éloquence typique : « La victoire de Ken Paxton est tellement GRANDE. OUAH!!! »

Le en ligne version du dictionnaire Merriam-Webster propose plusieurs définitions du mot « corruption ». Le premier est « un comportement malhonnête ou illégal, notamment de la part de personnes puissantes » ; la seconde est « l’incitation au mal par des moyens inappropriés ou illégaux ».

Plus bas dans le dictionnaire se trouve une autre option composée de seulement deux mots : « pourriture, décomposition ». Et alors que les responsables américains échappent à toutes sortes de scandales de corruption et que l’injection frénétique d’argent de droite dans la politique entretient une ploutocratie brutale, la scène entière pue effectivement la décadence.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.