La corruption envoie des ondes de choc dans l’industrie chinoise de la fabrication de puces

On ne sait toujours pas si la faillite d’Unigroup a directement déclenché le tremblement de terre anticorruption au sein de Big Fund. Cependant, la stratégie que ce dernier a adoptée – jeter des investissements massifs contre le mur et voir ce qui colle – peut échouer lamentablement. Selon des observateurs de longue date, cette stratégie est aussi le parfait terreau de la corruption.

“C’est l’enquête sur la corruption la moins surprenante dont j’ai entendu parler depuis un moment”, déclare Matt Sheehan, membre du groupe de réflexion américain Carnegie Endowment for International Peace. “Pas parce que je sais que Ding Wenwu est personnellement corrompu, mais quand vous avez cette somme d’argent qui traîne dans une industrie, ce serait bien plus surprenant s’il y avait n’est pas un scandale de corruption majeur.

Une partie importante du problème était un manque de précision, dit Sheehan. La Chine savait qu’elle devait investir dans les semi-conducteurs, mais ne savait pas quelle sous-industrie ou entreprise donner la priorité. Le pays a été contraint d’apprendre par essais et erreurs, se frayant un chemin à travers des problèmes tels que la faillite d’Unigroup et l’expansion du blocus technologique par les États-Unis. La prochaine étape devrait être des investissements plus ciblés dans des entreprises spécifiques, dit Sheehan.

Cela pourrait signifier un nouveau patron pour le Big Fund, quelqu’un qui sait mieux obtenir des rendements financiers, déclare Paul Triolo, vice-président principal de la société de stratégie commerciale Albright Stonebridge, qui conseille les entreprises opérant en Chine. De nombreux gestionnaires du Big Fund sont issus du gouvernement et n’ont peut-être tout simplement pas l’expérience pertinente. Ding, qui fait actuellement l’objet d’une enquête, était auparavant directeur de département au ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information.

“Vous avez besoin de personnes compétentes pour gérer cela [Big Fund] qui comprennent l’industrie, financent et ne financeront pas des projets qui n’ont pas une base commerciale solide », déclare Triolo.

En fin de compte, ces enquêtes pourraient finir par être positives pour l’industrie chinoise des semi-conducteurs car elles mettent en évidence la limitation du financement politique et pourraient pousser le Big Fund à être géré sur une base plus basée sur le marché. L’appétit de Pékin pour les expériences diminue à mesure que ses inquiétudes concernant l’autosuffisance s’intensifient. “Ils ne peuvent pas se permettre de gaspiller 5 milliards de dollars dans des usines qui ne seront pas viables”, déclare Triolo.