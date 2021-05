La corruption des Américains pour obtenir le vaccin COVID n’est pas la solution

Interrogé sur sa consommation impressionnante d’alcool, Winston Churchill a un jour remarqué sournoisement: «J’ai pris plus d’alcool que l’alcool ne m’en a pris.»

En 2021, la vantardise de Churchill a sonné vrai pour de nombreux Américains qui ont utilisé de l’alcool comme clé pour déverrouiller le monde en dehors de leurs maisons. Les communautés à travers le pays ont commencé à offrir des spiritueux – brassés ou distillés – pour inciter les gens à recevoir leurs vaccins contre le COVID-19.

Il y a quelques semaines, le New Jersey a annoncé son nouveau programme «Shot and a Beer», qui permettait à tout résident de l’État de prendre sa carte de vaccination dans un bar participant et d’obtenir un verre de mousse gratuit. Le Connecticut a offert un programme similaire. Les brasseries de New York et de l’Ohio offraient des rabais importants sur la bière pour les personnes fraîchement piquées. Un bar du Wisconsin nommé The Pickle est devenu une clinique de vaccination pendant une journée.

L’alcool est la boisson de l’iceberg COVID-19

Et ainsi, l’alcool – autrefois utilisé pour lutter contre le virus sous forme de désinfectant pour les mains – redonne aux gens une vie normale à l’ancienne.

Mais utiliser de l’alcool pour corrompre les gens en santé n’est que la boisson de l’iceberg COVID-19. La Virginie occidentale a offert aux résidents des obligations d’épargne pour obtenir leurs photos. Krispy Kreme a offert des beignets gratuits. Certains dispensaires ont offert de la marijuana gratuite. (Les Centers for Disease Control and Prevention n’ont pas encore offert de conseils sur le style de bang préféré du Dr Anthony Fauci.)

Plus particulièrement, l’Ohio a offert d’inscrire les nouveaux vaccinés à une loterie d’un million de dollars, prouvant que le fait d’être vacciné n’augmente pas ses compétences en mathématiques.

Les commentateurs du pays ont salué ces efforts pour payer efficacement les gens pour qu’ils se vaccinent eux-mêmes. Qui se soucie de savoir comment nous recevons des tirs dans ces bras, tant que les gens respectent, n’est-ce pas? N’est-ce pas ainsi que nous revenons à la normale?

Bien.

De toute évidence, plus de personnes immunisées en Amérique est une bonne chose. Et si les entreprises privées veulent participer à la cause du retour à la normale du pays, plus de pouvoir pour elles.

Mais à un moment donné, le gouvernement récompense simplement les comportements irresponsables. Cela renforce le message aux gens de tout le pays que si vous voulez faire de mauvais choix, le gouvernement finira par intervenir pour vous renflouer.

Gardez à l’esprit que l’idée de loterie de l’Ohio est payée avec l’argent des contribuables fédéraux, qui a été envoyé aux États pour stimuler les vaccinations. Un ding-dong hésitant à la vaccination va gagner un million de dollars de mon argent parce qu’il pense que le président Joe Biden essaie d’implanter une puce dans son bras qui le rendra transgenre.

Des dizaines de millions d’autres Américains, en revanche, se sont rampés les uns sur les autres pour se faire vacciner parce qu’ils se soucient de leur santé et de celle des autres. Où est leur chèque? Où est leur sac de dix cents gratuit de Deborah Birx Premium Select Weed?

(Si les États veulent être vraiment créatifs, ils peuvent attirer les gens avec des avantages avec une étiquette fiscale moins démontrable, comme un coupon pour un ticket pour excès de vitesse gratuit ou en faisant sauter les ramasseurs d’ordures une semaine pour leur voisin le plus détesté.)

Ne récompensez pas la négligence en matière de soins de santé

La leçon, bien sûr, est que le peuple américain sera toujours là pour vous renflouer pour les conséquences de vos propres décisions. Vous ne voulez pas rembourser les prêts étudiants que vous avez volontairement contractés pour améliorer votre vie? Voici les progressistes, promettant «d’annuler» votre dette. Vous ne voulez pas retourner au travail après la pandémie? Le robinet des allocations de chômage généreuses des gouvernements fédéral et des États individuels reste, dans de nombreux cas, largement ouvert.

Vous ne vous souciez pas suffisamment de votre propre vie ou de la santé des autres pour obtenir un vaccin gratuit? Voici votre récompense!

De plus, comme l’a noté le Journal of the American Medical Association, offrir des pots-de-vin pour obtenir le vaccin pourrait en fait dissuader les gens de l’obtenir, car ils supposeront que quelque chose ne va pas si les citoyens doivent être payés pour se faire injecter dans leur corps. Pensez-y – si vous marchiez dans la rue et que quelqu’un vous tendait un verre en disant: «Je vais vous donner 1 000 $ pour boire ça», vous soupçonneriez immédiatement qu’il était subrepticement assaisonné avec la sueur de la moustache d’un clochard.

Le célèbre philosophe Homer Simpson a dit un jour que l’alcool était «la cause et la solution de tous les problèmes de la vie». La corruption des gens avec de l’alcool pourrait, en fait, être la solution au plus gros problème du moment – la pandémie – mais ce ne sera pas un baume pour l’égoïsme et la désinformation qui ont conduit à l’hésitation et à la résistance aux vaccins en premier lieu.

