(Opinion Bloomberg) – La relation entre l’État de surveillance et la corruption est l’un des aspects les plus fascinants de la gouvernance de plus en plus basée sur les données. Les moyens par lesquels le chef de l’opposition russe Alexei Navalny prétend avoir découvert les noms des huit agents de la police secrète qui auraient tenté de l’empoisonner en août montrent comment les mêmes méthodes technologiques que les gouvernements utilisent pour suivre les citoyens permettent également aux citoyens de riposter.

Théoriquement, la corruption devrait être impossible dans un état de surveillance forte, qui peut constamment surveiller et suivre chaque fonctionnaire potentiellement avide et chaque citoyen espérant graisser les roues. Il y a des caméras partout, les enregistrements de téléphone, de courrier électronique et même de messagerie en ligne sont régulièrement conservés par les opérateurs et consultés par les enquêteurs, les transactions en espèces sont devenues beaucoup plus difficiles qu’au XXe siècle. Mais, comme Keith Darden de l’Université de Yale l’a écrit en 2002, un puissant État de surveillance peut également être corrompu:

Un appareil de surveillance robuste (y compris le ministère des impôts, le ministère de l’Intérieur et la police secrète) permet aux dirigeants de surveiller et d’enregistrer les activités illégales de leurs subordonnés nécessaires pour assurer leur conformité par la menace implicite ou explicite d’une décision soudaine de faire appliquer la loi. De cette manière, la greffe systématique, tant qu’elle est suivie et enregistrée par un appareil de surveillance, fournit à la fois une incitation supplémentaire à se conformer aux directives des dirigeants et augmente la puissance des sanctions que les dirigeants peuvent imposer à leurs subordonnés pour désobéissance. En conséquence, elle améliore plutôt qu’elle ne sape la capacité de l’État.

C’est une bonne description, et même prophétique en 2002, de l’État russe tel qu’il a émergé sous le président Vladimir Poutine. L’État russe est à la fois fort et corrompu, et il monopolise et divulgue à la fois les données sur lesquelles sa force repose de plus en plus.

La certitude de Navalny que huit agents spécifiques étaient à l’origine de la tentative de le tuer avec un poison de qualité militaire alors qu’il voyageait en Sibérie est basée sur une enquête menée principalement par Bellingcat. L’organisme de recherche indépendant est connu pour, entre autres coups d’État de journalistes, dénoncer les deux agents du renseignement militaire russe qui ont tenté de tuer l’ex-espion Sergei Skripal au Royaume-Uni en 2018.

De leur propre chef, le journaliste de Bellingcat Christo Grozev et son équipe ont obtenu des données non publiques et étroitement surveillées à partir des listes de passagers des vols que Navalny a effectués ces dernières années et ont identifié un groupe de personnes qui l’ont constamment accompagné ou ont voyagé vers les mêmes destinations. avant ou après lui. Ils ont ensuite acquis les métadonnées des appels téléphoniques du groupe, y compris les informations de suivi de localisation qui leur ont permis de trianguler des positions exactes. Ils ont couru les noms des compagnons de voyage dans des bases de données publiques et supposées secrètes, allant de l’application GetContact qui permet aux utilisateurs de voir comment un contact téléphonique est répertorié sur les téléphones d’autres personnes à la base de données des passeports russes. Les gens se sont avérés avoir des liens avec le FSB, la police secrète intérieure russe.

Grozev et son équipe ont découvert que, bien que des tentatives d’empoisonnement répétées et de plus en plus graves aient été apparemment faites contre Navalny et son épouse Yulia, les mystérieux compagnons de voyage communiquaient fréquemment avec des agents liés au programme d’armes chimiques russe, qui, selon Bellingcat, ne se sont pas terminés par la destruction supposée. de la dernière de ces armes en 2017. L’accès au contenu des conversations semble avoir dépassé les pouvoirs de Bellingcat, mais les liens qu’ils ont découverts forment une image très suggestive. L’un des agents vivait même dans le même bâtiment que Navalny à Moscou.

Ceci étant la Russie, les preuves ne seront pas testées par un tribunal indépendant dans un proche avenir. Sa publication, cependant, est déjà une autre d’une longue série de catastrophes de relations publiques pour le régime de Poutine – et il suffit que Navalny soit convaincu, en privé bien sûr, de l’identité de ses assassins potentiels. En me mettant à sa place, je serais probablement persuadé aussi.

La première réaction des opposants russes de Navalny, même si ce ne sont pas des personnalités gouvernementales, a été que les informations utilisées dans l’enquête seraient impossibles à obtenir pour une entreprise privée et qu’elles devaient provenir des services de renseignement occidentaux. Lors d’une conférence de presse ultérieure, Poutine a ajouté son imprimatur officiel: « Ce n’est pas une sorte d’enquête, c’est la légalisation du matériel de renseignement américain. » Un informaticien russe a affirmé que les informations ne pouvaient être tirées que des outils fournis par la société de logiciels secrets Palantir, un grand fournisseur du Pentagone. Ces protestations expliquent pourquoi Bellingcat et Grozev dans une interview avec le média d’information en langue russe Meduza, se sont sentis obligés de discuter de leurs méthodes – même si cette discussion, comme Grozev l’a clairement indiqué, pourrait compromettre la capacité de Bellingcat à accéder aux données à l’avenir.

Selon Grozev, il a utilisé son propre argent pour acheter des données à des marchands du marché noir. Bellingcat met les informations qu’il obtient de cette manière dans une base de données qui lui permet de relier des personnes, des événements et des lieux. Il y a un art dans les achats: plusieurs concessionnaires doivent être utilisés dans une enquête pour que personne n’ait une idée claire de ce que Grozev recherche. Parfois, les informations doivent être comparées à d’autres sources pour s’assurer que personne ne joue à un jeu avec Bellingcat.

Je crois que les explications, parce que je sais que le marché noir existe et fonctionne comme décrit: rien, pas même les données impliquant des agents de la police secrète, ne semble être interdit. Récemment, dans un magasin darknet, j’ai vu quelqu’un prétendant vendre l’accès à des milliers de caméras de surveillance de Moscou, y compris la capacité de les faire fonctionner; Je ne suis pas sûr que celui-ci soit réel, mais des bases de données de passeport et des données de facturation téléphonique testées sont régulièrement proposées, pour des étiquettes de prix de cent à mille dollars, via les robots Tor et Telegram. Récemment, une base de données des patients du Covid-19 de Moscou a été divulguée, montrant, entre autres, que les statistiques officielles les sous-estimaient – et non, ce n’était pas un exploit de pirate informatique mais une fuite des responsables des tables.

Je doute qu’il y ait une base de données gouvernementale en Russie qui ne soit pas entièrement ou partiellement sur le marché noir. Plus le gouvernement recueille de données, plus il est proposé à la vente; Navalny a remercié en particulier la législatrice pro-Poutine Irina Yarovaya pour avoir fait adopter une loi de 2016 qui oblige les opérateurs de télécommunications à stocker les métadonnées des appels pendant trois ans, ce sans quoi l’enquête Bellingcat n’aurait peut-être pas été aussi loin qu’elle l’a fait.

Les services de renseignement étrangers peuvent-ils accéder aux données? Bien sûr. Cela expliquerait de manière plausible les informations détaillées sur les activités de piratage des services de renseignement militaires russes présentées dans l’acte d’accusation américain de 2018 contre des officiers prétendument impliqués dans la violation du Comité national démocrate et de la campagne électorale d’Hillary Clinton.

Mais un simple citoyen averti peut-il le faire aussi? Sans aucun doute. Le travail de renseignement n’est pas magique. Rien n’empêche un journaliste dévoué d’utiliser un marché alimenté par la corruption pour mener des enquêtes. Rien, sauf des considérations éthiques concernant le paiement d’informations obtenues illégalement et l’utilisation de données privées. Réponse de Grozev dans l’interview de Meduza: «Une ambulance enfreint également la loi lorsqu’elle conduit à 160 km / h dans une ville. Je pense que nous sommes, dans un sens, une ambulance aussi.

Je ne vais pas me lancer dans une discussion éthique avec des gens qui ont enquêté sur des empoisonnements clairement gérés par le gouvernement alors que personne d’autre ne le ferait. Au lieu de cela, je me limiterai à un point relativement peu controversé: là où il y a une surveillance généralisée, la corruption n’est pas vraiment éradiquée; et là où il y a corruption, les opportunités abondent pour la sous-surveillance, la réponse de la société à la surveillance et au suivi. Bien sûr, un public armé de données n’est pas aussi dangereux pour un régime qu’un public armé d’armes. Mais les enquêtes comme celles menées par Bellingcat sont toujours importantes car elles montrent qu’il est possible de renverser la situation sur les observateurs, les oppresseurs et même les tueurs.

