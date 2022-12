La corruption américaine a condamné l’Afghanistan – ex-président

Tout en reconnaissant sa propre culpabilité, Hamid Karzai a soutenu que Washington était pire

Hamid Karzai, le seul président afghan depuis l’invasion menée par les États-Unis en 2001, a reconnu sa culpabilité dans la corruption qui sévit dans le pays au cours des deux dernières décennies – mais a soutenu que les États-Unis jouaient un rôle beaucoup plus important. S’adressant au Washington Post lundi, il a blâmé les Américains pour le sort de son pays.

Karzaï a pris “l’entière responsabilité de la corruption et des pots-de-vin dans la prestation de services“, a-t-il déclaré au point de vente. “Mais les gros contrats, la grande corruption, en centaines de millions de dollars ou en millions de dollars, étaient clairement une affaire des États-Unis d’Amérique.”

“La guerre en Afghanistan n’était pas notre guerre», a expliqué Karzai, clarifiant sa position entre les États-Unis soutenus «la démocratie» qu’il a couru et le gouvernement taliban qui lui a permis de continuer à vivre à Kaboul. Bien qu’il doive son pouvoir à Washington, il a qualifié de manière controversée les talibans de “frères» et dénonce la guerre de 21 ans prétendument menée contre eux.

“Je n’étais pas un partenaire des États-Unis dans cette guerre contre les villages et les maisons afghans. J’ai changé à partir du moment où j’ai reconnu que cette guerre menée au nom de la défaite du terrorisme est en fait une guerre contre le peuple afghan“, a déclaré l’ancien chef.

Karzaï a également blâmé son plus récent successeur pour le retour au pouvoir des talibans à la suite du départ précipité de l’administration Biden du pays en septembre 2021. »L’état ne se serait pas effondré» si le président Ashraf Ghani n’avait pas fui, a-t-il soutenu. “Le départ de Ghani a été l’effondrement de tout.”

Cependant, a-t-il dit, ce sont les États-Unis qui sont principalement responsables de ce qui est arrivé à l’Afghanistan. Malgré les promesses de Washington, non seulement deux décennies de guerre n’ont pas mis fin au terrorisme, mais elles ont donné naissance à de nouveaux groupes terroristes comme ISIS-K.

Karzai a passé 13 ans à diriger l’Afghanistan occupé par les États-Unis. Au moment où il a quitté son poste en 2014, son gouvernement était devenu synonyme de corruption, de népotisme et de pillage des biens de l’État et des projets de « construction de la nation » des États-Unis, tandis que l’Afghanistan avait été nommé l’un des trois pays les plus corrompus au monde. le monde par Transparency International. Cependant, le Washington Post affirme que sa réputation s’est améliorée – de celle de “une marionnette américaine» à un défenseur de «un Afghanistan plus équitable.”