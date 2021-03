Images GC

Trump réclame une justification. La vérité est plus compliquée.

Le 3 janvier, Amy Gardner du Washington Post a annoncé que, au cours d’un appel téléphonique enregistré d’une heure, le président Donald Trump avait fait pression à plusieurs reprises sur le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, pour qu’il modifie d’une manière ou d’une autre les résultats de l’État pour lui offrir une victoire. Le Post a publié l’audio complet et la transcription de cet appel, et il a reçu une énorme attention des médias.

Six jours plus tard, à la suite de la prise d’assaut du Capitole, Gardner a publié une histoire de suivi révélant que Trump avait eu un appel téléphonique similaire avec un autre responsable géorgien, l’enquêteur principal de Raffensperger, Frances Watson. Cette fois-ci, il n’y avait pas d’audio ou de transcription de cet appel disponible, donc l’histoire de Gardner a été attribuée à un fonctionnaire anonyme de l’État. Le responsable a affirmé que, lors de l’appel, Trump a déclaré que Watson devrait «trouver la fraude» et pourrait devenir un «héros national» en le faisant.

Mais selon un enregistrement nouvellement apparu de l’appel avec Watson, Trump n’a en fait pas utilisé ces mots exacts. Il a dit qu’elle pouvait trouver la «malhonnêteté» dans le comté de Fulton, et que «lorsque la bonne réponse sortira, vous serez félicité». Mais le langage des citations attribuées par le Post à Trump n’était pas exact. En conséquence, la poste a dû effectuer une correction importante. Trump et les conservateurs méprisent maintenant le journal, et même certains journalistes traditionnels regardent de travers et se demandent comment cela s’est passé.

La correction a été méritée – il est important que les journalistes (et leurs sources) fassent attention à attribuer le langage exact entre guillemets. Et il est malheureux que ces citations incorrectes se soient répandues si largement. (Vox a également écrit sur l’histoire de Post dans un article qui a maintenant été corrigé.)

Cependant, Trump a utilisé la correction pour affirmer dans une déclaration que «l’histoire originale était un canular, dès le début», ce qui est faux. L’histoire originale qui a retenu tant d’attention était l’appel de Trump à Raffensperger, pour lequel nous avions la transcription complète et exacte tout au long. Cela n’a pas été corrigé. En outre, il reste que Trump a en fait appelé Watson pour insister sur le fait qu’il a remporté l’État et qu’elle devrait présenter des preuves révélant une fraude. «Le pays compte dessus», a-t-il déclaré.

Dans l’ensemble, la correction du Post change ce que nous savons des mots exacts que Trump a dit à Watson, mais cela ne change pas fondamentalement notre compréhension de ce que Trump disait aux responsables de l’État de Géorgie à l’époque.

Qu’est-il arrivé

Pour un journaliste qui tente de reconstituer un appel téléphonique passé à huis clos, il n’y a rien de plus précieux qu’un enregistrement. Et pour l’appel de Trump avec Brad Raffensperger, un tel enregistrement a été réalisé et fourni au Washington Post. Nous pourrions écouter les paroles exactes de Trump et comprendre leur contexte complet. C’était l’étalon-or de la preuve.

«Je veux juste trouver 11 780 voix, soit une de plus que nous, parce que nous avons gagné l’État», Trump a dit à Raffensperger. Affirmant qu’une fraude «totalement illégale» s’est produite, Trump a déclaré à Raffensperger: «Vous ne pouvez pas laisser cela se produire, c’est un gros risque pour vous et pour Ryan, votre avocat.»

Si toutefois un appel n’a pas été enregistré, le journaliste doit s’appuyer soit sur les notes fournies par une source, soit sur les souvenirs d’une source, pour reconstituer ce qui s’est passé. Et étant donné les caprices de la mémoire humaine, c’est là que les choses peuvent devenir un peu floues.

Selon le Post, c’est la chaîne d’événements qui a conduit à une histoire maintenant corrigée lors de l’appel de Trump avec la responsable géorgienne Frances Watson:

Trump a en fait eu l’appel avec Frances Watson.

Watson a informé le secrétaire d’État adjoint de la Géorgie, Jordan Fuchs, de l’appel.

Fuchs a raconté au Washington Post ce qui s’est passé lors de l’appel. (Lui ou un de ses proches a probablement également raconté à d’autres médias qui ont confirmé cette histoire, tels que le New York Times et CNN).

Des responsables de l’État ont déclaré à l’époque qu’ils pensaient qu’il n’y avait pas d’enregistrement de l’appel.

Tout récemment, des fonctionnaires répondant à une demande de dossiers publics ont trouvé un enregistrement dans le dossier poubelle du téléphone de Watson.

Surtout, il ne semble pas probable qu’il y ait eu de la malice dans les citations erronées. Le nouvel enregistrement (publié pour la première fois par le Wall Street Journal) n’échappe pas à Trump. Trump fait toujours pression de manière inappropriée sur les responsables de l’État pour qu’ils aboutissent à des conclusions qui feront pencher la balance en sa faveur. Et les citations précises n’ont pas un résultat très différent. (S’ils avaient été simplement paraphrasés plutôt qu’entre guillemets, il n’y aurait probablement pas d’objection à leur encontre.)

Ce qui semble s’être produit, c’est que Watson ou Fuchs étaient un peu bâclés dans ce qui était une citation exacte par rapport à une paraphrase, car ils n’avaient pas l’audio pratique ou les notes fortes.

Les deux différences qui méritaient la correction étaient les suivantes. Premièrement, le Post a initialement affirmé que Trump avait dit à Watson de «trouver la fraude». Ce qu’il a dit en fait, c’est:

«Si vous pouvez vous rendre à Fulton, vous trouverez des choses qui vont être incroyables, la malhonnêteté qui – dont nous avons entendu parler – juste de bonnes sources, de très bonnes sources. Mais Fulton est le filon-mère que vous connaissez comme l’expression dit, Fulton County … … Ils ont abandonné les bulletins de vote. Ils ont abandonné tous ces bulletins de vote. Stacey Abrams, vraiment terrible. juste une chose terrible.

Donc, de toute évidence, Trump disait à Watson qu’une fraude avait eu lieu et qu’elle pouvait «trouver» des preuves supposées de celle-ci dans le comté de Fulton, mais il n’a pas utilisé l’expression exacte «trouver la fraude».

Deuxièmement, le Post a initialement affirmé que Trump avait déclaré que Watson serait «un héros national». Il n’a pas prononcé ces mots, mais a dit (au milieu de déchaînements incohérents et difficiles à suivre) que son travail était «le plus important» du pays et que lorsque la «bonne réponse» sortira «vous serez félicité»:

« Ce que vous faites est si important … … C’est juste que vous avez le travail le plus important du pays en ce moment … … Lorsque la bonne réponse sortira, vous serez félicité! Je ne sais pas pourquoi – ils ont rendu la tâche si difficile – ils seront félicités, les gens diront «génial!» … Tout ce que vous pouvez faire, Frances. C’est une bonne chose. C’est une chose importante pour le pays. Tellement important. Tu n’as aucune idée, c’est tellement important.

Encore une fois, si un média utilise des guillemets, il est important que ces citations soient exactement correctes. Les faiblesses de la mémoire humaine font de l’attribution de citations exactes sans preuves solides comme le roc une affaire intrinsèquement délicate. On se demande combien de citations dans d’autres grands reportages ou livres devraient être corrigées si des enregistrements audio de leur langue exacte émergeaient.

Ce que le nouvel enregistrement ne fait pas, c’est présenter une image substantiellement différente de ce que Trump faisait lors de cet appel que l’histoire originale du Post. Trump, cependant, est averti du fait que la plupart des gens ne se souviendront que vaguement des détails, mélangeront les appels de Raffensperger et de Watson et verront des rapports faisant état d’une correction concernant l’appel téléphonique de Trump en Géorgie. Ceux qui sont sympathiques à Trump ou sceptiques à l’égard des médias se demanderont s’il a eu une mauvaise réputation concernant cette histoire plus large. Il n’a pas.