Des membres de BTS assistent à une conférence de presse pour la sortie du nouvel album du groupe, BE, le 20 novembre 2020. | JTBC PLUS / Imazins via Getty Images

Le succès de BTS a permis aux idoles masculines de la K-pop de bénéficier d’un sursis de la mission militaire obligatoire de la Corée du Sud.

Juste un jour après que BTS soit entré dans l’histoire du Billboard (pour la nième fois), le gouvernement sud-coréen a fait une petite histoire. Le 1er décembre, l’Assemblée nationale a modifié une loi de longue date concernant le service militaire obligatoire afin de permettre un bref répit aux artistes et aux artistes qui ont élevé la réputation mondiale de la nation – y compris, bien sûr, BTS.

La loi exigeait auparavant que tous les citoyens sud-coréens de sexe masculin accomplissent environ deux ans de service militaire avant l’âge de 30 ans, ce qui signifie qu’ils devaient s’enrôler avant d’avoir 28 ans. Les idoles et autres artistes éligibles peuvent désormais reporter le début de leur service jusqu’à ce qu’ils soient 30, repoussant de deux ans leur date limite d’inscription. Le changement arrive juste à temps pour dispenser le membre le plus âgé du groupe, Kim Seok-jin (alias Jin), de devoir s’enrôler quand il aura 28 ans le 4 décembre. Le moment coïncide également avec BTS établissant un nouveau record dans l’industrie musicale américaine.

Le 30 novembre, BTS est devenu le premier groupe de l’histoire à figurer en tête du palmarès Billboard Hot 100 avec une chanson chantée principalement en coréen: « Life Goes On », le deuxième single en tête du classement du nouvel album du groupe sur le thème de la pandémie. Être. (Le premier était le morceau en anglais «Dynamite», qui a fait ses débuts au numéro 1 en août.) Le groupe a également rompu un tourbillon d’autres disques en même temps, y compris l’accumulation la plus rapide de trois chansons n ° 1 sur le Hot 100 depuis que les Bee Gees ont accompli cet exploit en 1978.

Des exemptions à la loi coréenne sur le service militaire mandaté existaient déjà pour les athlètes, les artistes et autres personnalités publiques, mais ces exemptions du service actif exigent toujours que ceux qui y remplissent les conditions requises complètent une formation militaire. La nouvelle loi permet aux artistes éligibles de reporter leur conscription de deux ans supplémentaires, ce qui donne effectivement aux membres du groupe de K-pop comme Jin et de nombreuses autres idoles une période de grâce avant de devoir s’enrôler.

L’exigence de service militaire de la Corée a longtemps plané sur l’industrie des idoles pop du pays, de nombreux groupes à succès voyant des membres s’enrôler pour leur période de service au plus fort de leur succès. Les groupes avec de nombreux membres peuvent se permettre d’en perdre un ou deux à cause du projet sans perdre leur élan, mais l’exigence peut être perturbatrice. Quatre membres du groupe très populaire EXO, par exemple, ont dû s’inscrire, et bien qu’ils – avec de nombreuses autres idoles – puissent être libérés du service d’ici un an ou deux, le calendrier n’est pas difficile et rapide, et l’incertitude d’une date de sortie signifie qu’il n’est pas vraiment facile de planifier une tournée de retour. (Malheureusement, la loi ne semble pas être rétroactive, donc les idoles qui purgent actuellement leur peine n’auront probablement pas de répit soudain.)

Les rapports des médias ont présenté la nouvelle exemption légale comme étant spécifiquement prévue pour BTS, mais il est probablement plus exact de dire que le changement est un répit pour la Corée elle-même. En 2019, BTS aurait contribué pour 4,7 milliards de dollars à l’économie nationale. L’énorme fandom du groupe montre son amour pour le groupe à travers des émissions de masse très organisées de consommation, qui visent à aider le groupe à battre plus de disques, à augmenter ses ventes et à atteindre toujours plus haut dans les charts. Cette puissante machine fandom est en place depuis des années, mais elle a semblé atteindre une masse critique en 2020, propulsant BTS vers une chaîne régulière de dessus de graphique.

Au cours d’une année très inhabituelle pour le divertissement, BTS a accumulé un ensemble de réalisations presque irréelles – cette année seulement, le groupe a battu le record de la vidéo YouTube la plus vue en 24 heures, a rejoint Taylor Swift en tant que l’un des deux seuls artistes à faire ses débuts simultanément. un album et un single au sommet des palmarès Billboard, et est devenu le groupe le plus écouté de 2020 sur Spotify. En Corée, BTS a battu un record de 30 ans pour la la plupart des récompenses musicales remportées en une seule année, mettre le groupe littéralement dans une classe à part.

Une grande partie de ce succès provient d’une seule chanson. Le succès commercial de «Dynamite» à lui seul a injecté environ 1,4 milliard de dollars dans l’économie coréenne – suffisamment d’argent pour créer environ 8 000 nouveaux emplois. Lorsque le groupe a fait ses débuts avec la chanson n ° 1 sur le Hot 100 en août (avant de répéter rapidement cet exploit deux fois de plus, ce n’est pas grave), le président coréen Moon Jae-in a publié une déclaration publique félicitant le groupe et remerciant BTS. pour répandre l’espoir pendant la pandémie de Covid-19.

La réalisation Hot 100 du groupe, a déclaré Moon, «est un exploit splendide qui renforce encore la fierté de la K-pop.

C’est vraiment incroyable. C’est un exploit splendide qui renforce encore la fierté de la K-pop. La chanson «Dynamite», qui figurait en tête de liste, est d’autant plus significative qu’elle a été composée pour donner un message de réconfort et d’espoir aux personnes du monde entier aux prises avec le COVID-19. – 문재인 (@ moonriver365) 1 septembre 2020

C’est la popularité internationale du BTS, en particulier de «Dynamite», qui a finalement incité les législateurs coréens à présenter le projet de loi, qui prévoit essentiellement une exemption en forme d’idole dans la loi sur le service militaire. En octobre, le membre du parti au pouvoir, Noh Woong-rae, a fait avancer la législation au nom du groupe, arguant que ses membres devraient être autorisés à servir la nation par d’autres moyens pour répondre à ses exigences de service. Et ceux qui ont plaidé dans le passé pour changer cette loi ont fréquemment cité BTS dans leurs arguments. «Je pense que les membres du BTS devraient également obtenir l’exemption», a déclaré le patineur de vitesse Song Kyung-taek au New York Times en 2018 lors de l’examen du projet. «Lorsque les Sud-Coréens partent à l’étranger, nous pouvons mentionner BTS pour expliquer d’où nous venons.