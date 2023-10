La Corée du Sud veut étendre l’espionnage du Nord après l’attaque du Hamas — RT World News

Le ministre sud-coréen de la Défense déclare qu’il demandera la suspension d’un traité militaire de 2018 avec son voisin doté de l’arme nucléaire.

Le ministre sud-coréen de la Défense, Shin Won-sik, souhaite mettre fin à l’accord militaire avec la Corée du Nord en raison d’un « menace » d’une éventuelle attaque suite au déclenchement soudain de la guerre entre Israël et la Palestine, a-t-il déclaré mardi aux journalistes à Séoul.

« Pour contrer [the threat of attack from the DPRK]nous devons observer [North Korean military movements] avec nos moyens de surveillance pour savoir à l’avance s’ils préparent ou non des provocations », » a déclaré Shin Won-sik, cité par Associated Press.

Le ministre a déclaré qu’il insisterait sur la suspension de l’accord militaire intercoréen de 2018 avec Pyongyang afin de reprendre la surveillance de première ligne de son voisin.

Le responsable a également fait valoir qu’Israël subirait moins de dégâts s’il utilisait des avions et des drones pour la reconnaissance. Le 7 octobre, le territoire israélien a été soumis à des tirs massifs de roquettes du mouvement palestinien Hamas, qui ont envahi les zones frontalières du sud du pays. Jérusalem-Ouest a officiellement déclaré la guerre le lendemain, ouvrant la voie à une opération militaire importante à Gaza appelée « Épées de fer ». Selon le New York Times, l’armée et les services de renseignement israéliens ont été pris au dépourvu et inconscients de l’attaque imminente du Hamas.















La déclaration de Shin Won-sik a été suivie mercredi par un audit parlementaire du ministère chargé des affaires intercoréennes. Selon le ministre coréen de l’Unification, Kim Yong Ho, la situation sécuritaire doit être pleinement prise en compte avant de suspendre le traité. Il a également déclaré que cette question devrait être discutée en profondeur lors de la réunion du Conseil national de sécurité, a rapporté l’agence de presse Yonhap.

L’Accord militaire global, signé par les deux Corées le 19 septembre 2018, décrit les mesures visant à réduire les tensions militaires dans la péninsule coréenne et à créer les conditions d’un dialogue et d’une coopération bilatérale approfondis. En particulier, des zones tampons ont été créées le long des frontières terrestres et maritimes, ainsi que des zones d’exclusion aérienne au-dessus de la frontière pour éviter les collisions.

Cependant, les liens entre les deux pays se sont détériorés après l’échec des négociations entre Washington et Pyongyang sur le programme d’armes nucléaires de la Corée du Nord en 2019. Les États-Unis ont exigé de Pyongyang une action plus décisive pour renoncer aux armes nucléaires. Dans le même temps, la Corée du Nord a, à son tour, souligné que Washington ne faisait rien en réponse à ses mesures volontaires de dénucléarisation.

Ces derniers mois, les forces américaines ont participé à une série d’exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud et le Japon. La Corée du Nord a répondu par des dizaines de tests de missiles et a qualifié les exercices de guerre menés par les États-Unis de répétition pour une invasion à grande échelle.

Il n’y a pas eu d’escarmouches majeures entre les Corées depuis la signature de l’accord jusqu’en novembre dernier, lorsque la Corée du Nord a tiré au moins 23 missiles en mer, dont un qui a atterri à moins de 60 km des côtes sud-coréennes.