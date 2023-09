La Corée du Sud va interdire de manger des chiens – médias

Le projet de loi proposé pourrait porter le nom de la première dame du pays, qui a fait campagne pour mettre fin à cette pratique controversée.

Les législateurs sud-coréens envisagent d’introduire une législation visant à interdire la vente et la consommation de viande de chien, une coutume controversée vieille de plusieurs siècles qui n’est ni explicitement interdite ni légalisée pour le moment.

Selon les médias, la loi a été proposée jeudi par le principal parti d’opposition, le Parti démocrate, et a immédiatement obtenu le soutien du Parti du pouvoir populaire au pouvoir, qui rassemblerait suffisamment de voix pour adopter le projet de loi.

« Environ 10 millions de foyers sud-coréens élèvent des animaux de compagnie. Il est maintenant temps de mettre fin à la consommation de chiens. » a déclaré le chef du comité politique du parti au pouvoir, Park Dae-chul, cité par Bloomberg.

Park, qui est également le principal décideur politique du parti, a utilisé le terme « La facture de Kim Keon Hee » faisant référence à la première dame, Kim Keon Hee, qui a fait campagne pour mettre fin à la consommation de viande de chien dans le pays. Cette dénomination a cependant suscité des critiques, même de la part de certains collègues du parti, qui l’ont décrite comme « pas pur » et a accusé Park de flatter le président.

La Première dame a ouvertement soutenu l’interdiction de tous les types de commerce et de consommation de viande de chien. Le mois dernier, elle a exhorté l’Assemblée nationale à adopter une loi pour mettre fin à la culture conflictuelle du pays et a promis de « faire campagne et faire des efforts pour mettre fin à la consommation de viande de chien. »

« Les humains et les animaux doivent coexister » a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse organisée par un groupe civique fin août, ajoutant que « Il faut mettre un terme aux activités illégales liées à la viande de chien. »

La consommation de viande de chien, une coutume séculaire dans la péninsule coréenne. Au cours des dernières années, le public s’est détourné de la consommation de viande canine en raison de la sensibilisation aux droits des animaux et des inquiétudes concernant l’image internationale de la Corée du Sud.

Ces dernières années, le nombre de fermes en Corée du Sud a diminué de moitié, mais entre 700 000 et un million de chiens sont toujours abattus chaque année, ce qui représente une baisse par rapport à plusieurs millions il y a dix ans, selon l’association des éleveurs de chiens.

Les tentatives précédentes du gouvernement visant à interdire complètement l’industrie de la viande canine se sont heurtées à l’opposition des éleveurs de chiens et des restaurateurs, craignant de perdre leurs moyens de subsistance. Les agriculteurs affirment que les chiens élevés pour leur viande sont différents des animaux de compagnie.