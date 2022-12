La Corée du Sud va gracier l’ancien dirigeant Lee pour des crimes de corruption

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le gouvernement sud-coréen du président Yoon Suk Yeol a annoncé mardi qu’il accorderait une grâce spéciale à l’ex-président Lee Myung-bak, qui a été condamné à une peine de 17 ans de prison pour une série de crimes de corruption. .

Le ministère de la Justice a déclaré dans un communiqué que Lee faisait partie des 1 373 condamnés qui seront graciés mercredi. Il a déclaré avoir décidé d’inclure certains politiciens, tels que Lee, dans le cadre des efforts visant à promouvoir une unité nationale.

Lee, 81 ans, a été temporairement libéré de prison en juin pour des raisons de santé.

Le PDG devenu héros conservateur avait été reconnu coupable d’avoir accepté des pots-de-vin de grandes entreprises, dont Samsung, d’avoir détourné des fonds d’une entreprise qu’il possédait et d’autres crimes liés à la corruption avant et pendant sa présidence de 2008 à 2013.

Il a été le premier président sud-coréen avec une formation en affaires et a autrefois symbolisé l’essor économique du pays. Il a commencé sa carrière dans les affaires avec un emploi d’entrée de gamme dans la branche construction du groupe Hyundai au milieu des années 1960, avant de devenir PDG de 10 sociétés du groupe Hyundai et de diriger l’essor rapide du groupe à un moment où l’économie sud-coréenne a connu une croissance explosive à partir du décombres de la guerre de Corée de 1950-53.

L’affaire de corruption de Lee a éclaté après que son successeur et collègue conservateur Park Geun-hye a été évincé et envoyé en prison pour un scandale de corruption distinct en 2016-2017. Les scandales consécutifs ont profondément blessé les conservateurs en Corée du Sud et creusé un fossé national.

Park, qui purgeait une longue peine de prison, a été gracié en décembre 2021, lorsque la Corée du Sud était gouvernée par le prédécesseur libéral de Yoon, Moon Jae-in.

