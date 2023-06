La Corée du Sud va enquêter sur plus de 200 adoptions étrangères possiblement manipulées

La Commission vérité et réconciliation sud-coréenne a annoncé jeudi qu’elle enquêterait sur 237 autres cas d’adoptés sud-coréens qui soupçonnent que leurs origines familiales ont été manipulées pour faciliter leurs adoptions en Europe et aux États-Unis.

Les nouveaux cas de l’enquête élargie de la commission sur le boom de l’adoption à l’étranger en Corée du Sud impliquent des adoptés dans 11 pays, dont les États-Unis, le Danemark, la Norvège et la Suède, qui ont été adoptés de 1960 à 1990. Plus de 370 adoptés d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Australie ont déposé demandes l’année dernière exigeant que leurs cas soient examinés.

Lorsque la commission a déclaré qu’elle enquêterait sur les 34 premiers cas en décembre, elle a déclaré que les dossiers de nombreux adoptés envoyés en Occident avaient clairement été manipulés et les ont faussement décrits comme des orphelins ou ont falsifié leur identité en empruntant les coordonnées d’une tierce personne.

La commission a déclaré que la plupart des candidats affirment que leurs adoptions étaient basées sur des dossiers falsifiés qui blanchissaient leur statut ou leur origine pour garantir leur adoptabilité et accélérer les transferts de garde à travers les frontières. Certains demandeurs ont demandé à la commission d’enquêter sur les abus qu’ils disent avoir subis dans des orphelinats sud-coréens ou sous la garde de leurs parents adoptifs étrangers.

Les conclusions potentielles de la commission pourraient permettre aux personnes adoptées d’intenter des actions en justice contre des agences ou le gouvernement, ce qui serait autrement difficile car les tribunaux civils sud-coréens font entièrement peser la charge de la preuve sur les plaignants, qui manquent souvent d’informations et de ressources.

Sur les 271 cas acceptés par la commission à ce jour, 141 sont ceux d’adoptés danois, y compris des membres du groupe danois des droits coréens codirigé par le militant des adoptés Peter Møller, qui a soumis les 51 demandes initiales en août de l’année dernière. D’autres cas acceptés par la commission comprennent ceux de 28 adoptés américains et 21 adoptés suédois, ont indiqué des responsables.

La commission, qui examine les demandes dans l’ordre dans lequel elles ont été soumises, devrait également enquêter sur les 101 cas restants, selon des responsables.

Environ 200 000 Sud-Coréens, pour la plupart des filles, ont été adoptés en Occident au cours des six dernières décennies, créant ce que l’on pense être la plus grande diaspora d’adoptés au monde.

La plupart ont été placés chez des parents blancs aux États-Unis et en Europe dans les années 1970 et 1980. La Corée du Sud a ensuite été gouvernée par une succession de dictatures militaires, axées sur la croissance économique et voyant dans les adoptions un outil pour réduire le nombre de bouches à nourrir, effacer le « problème social » des mères célibataires et approfondir les liens avec l’Occident démocratique.

Les gouvernements militaires ont mis en place des lois spéciales visant à promouvoir les adoptions à l’étranger qui, dans la pratique, permettaient aux agences d’adoption de contourner les bonnes pratiques d’abandon d’enfants alors qu’elles envoyaient des milliers d’enfants en Occident année après année à l’apogée des adoptions.

La plupart des adoptés étaient enregistrés par les agences comme des orphelins abandonnés retrouvés abandonnés dans la rue, bien qu’ils aient souvent des parents qui pouvaient être facilement identifiés ou retrouvés. Cette pratique rend souvent leurs racines difficiles ou impossibles à retracer.

Ce n’est qu’en 2013 que le gouvernement sud-coréen a exigé que les adoptions étrangères passent par les tribunaux de la famille, mettant fin à une politique de plusieurs décennies qui permettait aux agences de dicter les abandons d’enfants et les transferts internationaux de garde.