L’administration du président Moon Jae-in, qui a fait de l’amélioration des relations avec la Corée du Nord une priorité, a immédiatement commencé à travailler dur contre les groupes envoyant ce matériel à travers la frontière de haute sécurité.

Les législateurs du Parti démocrate au pouvoir ont ensuite déposé un projet de loi pour en faire un crime sans le consentement du gouvernement, passible de trois ans de prison maximum, pour envoyer des dépliants publicitaires et des dispositifs de stockage tels que des clés USB, de l’argent et d’autres avantages financiers au nord.

Lorsqu’un comité parlementaire a approuvé le projet de loi la semaine dernière, les législateurs de l’opposition ont organisé une grève, la qualifiant de «soumission honteuse aux ordres de Kim Yo Jong». Un vote final sur le projet de loi, qui doit avoir lieu mercredi, a été entravé par une obstruction systématique du principal parti d’opposition, le People Power Party, mais devrait être adopté sous peu.

Le législateur Song Young-gil, l’un des principaux sponsors du projet de loi, a déclaré qu’il était nécessaire de sauver des négociations nucléaires dans l’impasse avec la Corée du Nord. Mais les ONG internationales l’ont qualifiée de menace pour la liberté d’expression, les droits de l’homme et le travail humanitaire.

«Le gouvernement sud-coréen devrait renoncer à sa stratégie malavisée pour gagner les faveurs de Kim Jong Un en réprimant ses propres citoyens», a déclaré John Sifton, directeur du plaidoyer pour l’Asie à Human Rights Watch. « La promotion des droits de l’homme n’est pas en contradiction avec une politique étrangère efficace. »

Les déserteurs nord-coréens et les groupes d’activistes du Sud démocratique envoient depuis longtemps des documents imprimés et des lecteurs numériques à travers la frontière, de la propagande politique aux films et divertissements sud-coréens, qui sont interdits dans le Nord totalitaire.

Ils envoient également des bibles, de la nourriture et des médicaments, souvent à l’aide de ballons, de drones ou de grandes bouteilles en plastique pour transporter les articles à travers la frontière terrestre et maritime militarisée, dans l’espoir que les gens ordinaires du Nord ramasseront les matériaux et en apprendront davantage sur les oppression imposée. en raison du régime de leur nation et de la pauvreté relative.

Il n’était pas clair si l’envoi de bibles et de matériel religieux serait immédiatement affecté par l’interdiction.

Les deux pays sont restés en état de guerre technique depuis que la guerre de Corée s’est terminée par un armistice, mais pas de traité de paix, en 1953.

Park Sang-hak, un transfuge nord-coréen qui a mené la campagne de propagande anti-Pyongyang pendant les 15 dernières années, a déclaré qu’il avait été averti depuis juin de l’envoi de tracts à travers la frontière.

« Toutes ces années, les résidents nord-coréens ont subi un lavage de cerveau pour que la guerre de Corée ait éclaté avec une incursion meurtrière des Américains et des Sud-Coréens », a-t-il déclaré. « Maintenant, en tant que citoyen libre de Corée du Sud, je suis en mission pour libérer mes frères du nord du trou noir de l’information. »

Chun Yung-woo, un ancien conseiller conservateur à la sécurité nationale de la Corée du Sud, a qualifié l’interdiction de la brochure de «sans scrupules».

« Le but ultime de l’implication de la Corée du Nord est de garantir que le pays s’ouvre et mette en œuvre des réformes positives », dit-il. dit sur YouTube. « Le gouvernement de Séoul essaie-t-il de refuser aux Nord-Coréens le droit à l’information et de soutenir le régime oppressif? »

Les groupes de défense des droits de l’homme et les groupes militants en Corée du Sud ont accusé le gouvernement Moon de restreindre le financement, d’entraver leurs activités et d’essayer généralement de minimiser les violations des droits de l’homme par le régime de Kim depuis son arrivée au pouvoir. en 2017.

À la suite de la tirade de Kim Yo Jong contre le Sud, un certain nombre d’ONG axées sur la Corée du Nord ont été soumises à des examens et à des inspections de bureaux par les autorités sud-coréennes, dans ce qu’elles ont appelé des organisations de défense des droits de l’homme « répression politique. Le gouvernement a déclaré que les inspections faisaient partie d’interactions régulières avec les groupes et ne répondaient pas aux menaces de la Corée du Nord.

Le gouvernement Moon justifie également l’interdiction de la brochure en disant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des résidents sud-coréens vivant dans la zone frontalière.

« La campagne irresponsable de brochures a incité la Corée du Nord à menacer une ‘fusillade ciblée’ à l’origine des brochures, ce qui nous a fait frémir de peur », a déclaré un groupe d’habitants du village frontalier de Gunnae-myeon dans un communiqué cette semaine.

Les militants appellent cela une excuse.

« Nous, militants, envoyons des dépliants et des clés USB au nord depuis des années sans mettre en danger la sécurité des frontaliers », a déclaré Park, le transfuge. « Le gouvernement Moon l’interdit soudainement simplement parce que Kim Yo Jong s’en est plaint. »

Si le projet de loi passait au vote final malgré l’obstruction systématique, le Parti du pouvoir populaire de l’opposition a déclaré qu’il contesterait la loi devant la Cour constitutionnelle de Corée du Sud.