La Corée du Sud testera une fusée « haute puissance » – médias

Un missile balistique, baptisé Hyunmoo-5, sera lancé vendredi selon l’agence de presse Yonhap

La Corée du Sud prévoit de tester le lancement d’un nouveau “haute puissance” missile balistique plus tard cette semaine, a rapporté mercredi l’agence de presse Yonhap. La fusée, nommée Hyunmoo-5, est censée servir de dissuasion contre les programmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord, a-t-il déclaré.

L’agence de presse a cité un “source informée» comme l’indique le tir d’essai du missile qui aurait lieu vendredi, à quelque 150 kilomètres au sud-ouest de la capitale, Séoul.

Pour preuve, Yonhap a cité un avertissement de navigation émis pour vendredi et samedi, censé couvrir 300 kilomètres.

Selon le rapport, la fusée aurait une portée d’au moins 3 000 kilomètres – une distance typique d’un missile à portée intermédiaire. Cependant, le chiffre exact n’a pas été divulgué par l’armée coréenne.

Si le Hyunmoo-5 entre en service, il devrait devenir un élément clé du plan coréen Massive Punishment and Retaliation (KMPR), qui prévoit une frappe paralysante contre les dirigeants nord-coréens, si un conflit militaire éclatait entre les deux États, Yonhap a affirmé.

Mardi, l’agence de presse a publié un éditorial du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, dans lequel il réaffirme la «cuirassé” engagement à assurer la sécurité de son allié clé en Asie.

Austin, qui est en Corée du Sud pour sa troisième visite officielle depuis le début de son mandat, a accusé Pyongyang de “déstabilisant» comportement dans la région. Cela, a fait valoir le secrétaire à la Défense, rendait d’autant plus important pour les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon de “restez vigilant.”

Selon Austin, ce n’est que grâce à une présence militaire américaine massive sur la péninsule que la paix y a été préservée pendant sept décennies. Il a révélé que Washington et Séoul sont «élargir la portée et l’échelle de nos exercices combinés” afin de “augmenter notre interopérabilité et notre préparation à “Combattre ce soir” si nécessaire.”

S’adressant “adversaires et concurrents» dans la région, Austin a averti que «s’ils défient l’un de nous, ils défient l’alliance dans son ensemble.”

En 2022, la Corée du Nord a effectué un nombre record de lancements de missiles, y compris plusieurs tests balistiques, les qualifiant de réponse aux jeux de guerre réguliers entre les États-Unis et la Corée du Sud sur la péninsule, que le Nord considère comme une menace pour sa propre sécurité.