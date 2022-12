La Corée du Sud surprend alors que Suarez pleure : cinq points à retenir de la 13e journée de la Coupe du monde 2022

La treizième journée de la Coupe du monde 2022 a été malchanceuse pour certains alors que les phases de groupes touchaient à leur fin.

Il y avait 32 équipes au début du tournoi. Désormais, il n’en reste plus que 16, les groupes G et H ayant été résolus vendredi.

Et il y a eu plus de drame alors qu’un vainqueur tardif de la Corée du Sud dans le groupe H a vu l’Uruguay éliminé sur des buts marqués, malgré sa victoire sur le Ghana.

Dans le groupe G, un thriller de cinq buts a vu la Suisse décrocher la deuxième place, malgré le fait que le Cameroun ait remporté une victoire spectaculaire sur le Brésil, qui a apporté neuf changements à sa formation de départ par rapport au match précédent.

Ici, un aperçu de certains des principaux points de discussion de Qatar 2022 alors que le tournoi se dirige vers la phase à élimination directe :

C’est grand ouvert : aucune équipe n’obtient une finition parfaite en phase de groupes

(Crédit image : Getty Images)

La défaite du Brésil face au Cameroun – spectaculaire et sympathique à la dernière minute – signifie qu’aucun pays n’a remporté trois victoires en phase de groupes. C’est la première fois que cela se produit depuis 1994, à l’époque où il n’y avait que 24 équipes dans le tournoi.

C’est un signe que c’est la Coupe du monde la plus ouverte que nous ayons eue depuis des années. D’autres favoris comme la France, l’Espagne et surtout l’Argentine ont également montré leurs faiblesses en phase de groupes. En fait, l’équipe avec le meilleur résultat en phase de groupes était… l’Angleterre.

La Suisse est peut-être ce qu’on attendait du Danemark

(Crédit image : Matthew Ashton – AMA/Getty Images)

Difficile de se décomposer à l’arrière, dépourvu d’un attaquant de renommée mondiale mais faisant avec et avec un milieu de terrain militariste comme moteur de toute l’unité. Non, pas le Danemark à l’Euro 2020 mais la Suisse au Qatar.

Nous nous attendions tous à beaucoup mieux des Danois à la Coupe du monde – mais les chevaux noirs démodés européens pourraient-ils être… la Suisse ? Une fois de plus contre la Serbie, ils ont montré leur talent pour le grand match, leur capacité à contrôler une atmosphère et malgré trop de stars hors concours, ils ont réussi à obtenir exactement ce dont ils avaient besoin du match sans trop d’agitation. Breel Embolo a été solide, Granit Xhaka poursuit sa forme en club et Manuel Akanji a été un roc en défense.

Le Portugal attend au prochain tour – qui n’a pas encore tout à fait gélifié. Après c’est l’Espagne, contre qui les Suisses n’ont perdu qu’aux tirs au but à l’Euro. Ils ont l’air d’une proposition totalement différente maintenant : ils n’ont pas pu se qualifier pour les quatre derniers… n’est-ce pas ?

Pas de revanche mais l’histoire de Suarez se termine contre le Ghana

(Crédit image : Getty Images)

Luis Suarez était un homme recherché avant le match de vendredi contre le Ghana. L’ancien attaquant de Liverpool et de Barcelone a été surnommé “le diable lui-même” par un journaliste ghanéen à la suite de son handball controversé en quart de finale de la Coupe du monde 2010 et le journaliste a déclaré que son peuple serait ravi de l’éliminer du tournoi.

Le Ghana n’a pas pu le faire lui-même car Andre Ayew a vu un penalty apprivoisé sauvé par Sergio Rochet et Giorgian de Arrascaeta a marqué deux fois – une fois après qu’un effort de Suarez ait été sauvé et le second après une passe de l’attaquant – mais la Corée du Sud l’a fait pour eux. avec un vainqueur en retard contre le Portugal.

Suarez a regardé en larmes depuis le banc et à 35 ans, il est extrêmement peu probable qu’il rejoue à une Coupe du monde. De ses héroïsmes au handball en 2010 à son doublé contre l’Angleterre et sa tristement célèbre morsure en 2014, tout a été mouvementé.

Le capitaine n’a pas marqué cette fois, mais compte sept buts en Coupe du monde à son actif. Cela s’est finalement terminé dans les larmes, ce que le Ghana aura voulu, mais ce ne sont pas eux qui ont infligé la douleur.

La Corée du Sud suit le Japon dans les huitièmes de finale

(Crédit image : Getty Images)

Après avoir remporté ses deux premiers matchs de la Coupe du monde 2022, le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, a apporté de gros changements à son onze de départ pour le match contre la Corée du Sud. Cela a eu d’énormes conséquences sur le reste du groupe.

La Corée du Sud, qui avait besoin de gagner pour avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi, a finalement largement profité de cette situation. Malchanceux de perdre contre le Ghana lors de la deuxième journée, l’attitude inflexible de la Corée du Sud lui a permis de battre le Portugal dans les dernières minutes de la phase de groupes – renvoyant l’Uruguay à la maison sur des buts marqués.

En effet, avec l’Uruguay qui ne s’est imposé que 2-0 contre le Ghana, et avec 90 minutes de jeu contre le Portugal et le score de 1-1, la Corée du Sud savait qu’un but lui assurerait la deuxième place du groupe H. Hwang Hee-chan dûment livré, renversant le ballon dans le coin inférieur après que Son Heung-min l’ait porté vers le bord de la surface de réparation du Portugal et a joué un brillant ballon dans l’œil de l’aiguille à travers les jambes de Diogo Dalot.

La nation asiatique suit le Japon dans les 16 derniers alors que les nations émergentes continuent d’impressionner lors de cette Coupe du monde. Et ils affronteront ensuite le Brésil. Ce sera un test extrêmement difficile, mais sortir du groupe est déjà un succès pour la Corée du Sud et l’emporte sur sa victoire contre l’Allemagne à Russie 2018, qui les a vus terminer au-dessus des champions en titre mais n’a pas suffi à les amener à la dernière. 16.

Ne changez pas le format de la phase de groupes, FIFA…

(Crédit image : Getty Images)

Le dernier tour des matchs de groupe de cette Coupe du monde a livré un drame et une excitation à la hauteur de tous les tournois précédents. Malheureusement, cependant, nous ne reverrons peut-être pas cela.

Dans le groupe C, c’était presque aux cartons jaunes de décider si la Pologne ou le Mexique se qualifieraient pour les huitièmes de finale. Au final, poussant pour le but supplémentaire, El Tri encaissa et rata la différence de buts. Mais c’était passionnant.

Alors que le Japon battait l’Espagne et le Costa Rica devant l’Allemagne, les deux équipes européennes se dirigeaient à un moment donné dans le groupe E. L’Espagne n’a pas récupéré dans leur match, perdant sur un but très controversé car il ne restait qu’une infime partie du ballon. jouer. L’Allemagne a récupéré dans le leur et a gagné, mais est sortie. Si cette balle avait parcouru quelques millimètres de plus, l’histoire aurait été différente. Incroyable.

Et dans le groupe H vendredi, le vainqueur tardif de la Corée du Sud face au Portugal les a vus passer aux dépens de l’Uruguay grâce à des buts marqués lors d’un autre après-midi dramatique.

Il s’agit de la dernière Coupe du monde avec 32 équipes puisque 48 équipes participeront à l’édition 2026, ce qui pourrait signifier des groupes de trois au lieu de quatre et la fin du type de scènes dont nous avons été témoins dans ce tournoi. Ce serait une honte.