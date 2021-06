La Corée du Sud sur les programmes d’immunité collective et de bulle de voyage Covid-19

La Corée du Sud cherche à ouvrir son économie et à travailler sur des programmes de bulle de voyage compte tenu de son succès relatif dans le contrôle de la propagation de Covid-19, a déclaré son vice-Premier ministre à CNBC dans une interview exclusive.

Le gouvernement prévoit de stimuler la consommation et de stimuler davantage l’économie au second semestre de cette année – et des politiques seront en place pour atteindre cet objectif, a déclaré Hong Nam-ki, qui est également ministre sud-coréen de l’Économie et des Finances.

« Je dirais que le gouvernement actuel a relativement bien réussi à la fois le contrôle des infections et la vaccination », a-t-il déclaré vendredi à Chery Kang de CNBC, selon une traduction de CNBC de ses remarques en coréen. « Sur la base des acquis, le gouvernement actuel entend désormais favoriser la croissance économique tout en maintenant de telles mesures sanitaires. »

En fait, il a déclaré que la Corée du Sud visait l’immunité collective d’ici novembre, ce qui signifie que le virus ne peut plus se propager rapidement car la plupart de la population sera soit entièrement vaccinée, soit devenue immunisée par des infections.

Depuis la semaine dernière, 30% de la population sud-coréenne avait été vaccinée et Hong dit que le pays pourra atteindre 70% d’ici septembre.