La Corée du Sud sollicite la visite de Xi pour marquer un « tournant » dans les relations

(Bloomberg) — La Corée du Sud cherche à recevoir la visite du président chinois Xi Jinping pour la première fois depuis environ une décennie, considérant ce voyage comme une page tournante dans les relations entre les deux qui ont changé à mesure que Séoul s’aligne plus étroitement avec les États-Unis.

Les plus lus sur Bloomberg

Le bureau du président Yoon Suk Yeol s’efforce d’organiser une visite, a déclaré ce week-end un haut responsable du gouvernement. Ces commentaires interviennent après que Xi a rencontré samedi le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo en marge des Jeux asiatiques et lui a déclaré qu’il « envisagerait sérieusement » de se rendre en Corée du Sud, a rapporté l’agence de presse Yonhap.

Le conseiller à la sécurité nationale de Yoon, Cho Tae-yong, a déclaré dimanche dans une interview accordée à la télévision par câble MBN que la visite de Xi serait difficile cette année mais possible l’année prochaine.

« On s’attend à ce que cela marque un tournant dans les relations entre la Corée et la Chine », a déclaré Cho. « C’est l’objectif que nous devons atteindre. »

Cette décision en faveur d’une éventuelle visite intervient alors que les États-Unis font pression depuis des mois sur leurs partenaires de sécurité, notamment la Corée du Sud, les Pays-Bas, Taïwan et le Japon, pour qu’ils se conforment à des restrictions drastiques sur la vente de puces avancées – une décision considérée comme ciblant le secteur technologique chinois.

Xi s’est rendu pour la dernière fois en Corée du Sud en juillet 2014, devenant ainsi le premier dirigeant chinois à se rendre à Séoul avant Pyongyang depuis que la Chine a établi des relations diplomatiques avec la Corée du Sud en 1992. Au cours de son voyage, il a discuté des moyens de freiner les ambitions nucléaires de la Corée du Nord avec la présidente de l’époque, Park Geun- hye et la mise en place d’échanges directs won-yuan.

Samedi, Xi a déclaré que la Chine et la Corée du Sud étaient des voisins proches et des partenaires inséparables, et que le développement des relations bilatérales servait les intérêts communs des deux pays et était de bon augure pour la paix et le développement régionaux, a rapporté l’agence officielle Xinhua News.

La Corée du Sud s’efforce également de relancer un sommet à trois avec le Japon et la Chine – ces pourparlers ont eu lieu pour la dernière fois en 2019 puis ont été bloqués, d’abord en raison de la pandémie de Covid-19, puis en raison de tensions politiques. L’ambassadeur de Corée du Sud à Tokyo a déclaré la semaine dernière dans une interview que des pourparlers de haut niveau étaient en cours pour que le sommet ait lieu cette année, notant que cela n’affecterait pas les liens de Séoul avec Washington.

Les ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud et du Japon se sont rencontrés en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies pour faire avancer un sommet à trois et les hauts responsables des trois pays devraient se rencontrer mardi à Séoul.

Yoon, un conservateur, a travaillé avec le président américain Joe Biden pour renforcer la coopération en matière de sécurité afin de faire face à des menaces telles que le programme nucléaire de la Corée du Nord et l’affirmation de la Chine dans la région Indo-Pacifique. Yoon a cherché un équilibre délicat entre la Chine, le plus grand partenaire commercial de son pays, et les États-Unis, le principal allié en matière de sécurité de son pays.

Il a également manifesté son soutien aux appels de l’administration Biden à restructurer les chaînes d’approvisionnement mondiales afin de réduire la dépendance à l’égard de la Chine, suscitant les critiques de Pékin.

Pékin se trouve sous pression à la suite de la reprise de la coopération entre la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis, qui a renforcé les exercices militaires conjoints, notamment les exercices de défense antimissile et le partage d’informations. L’amélioration de leurs relations a également conduit à un sommet historique entre Biden, Yoon et le Premier ministre japonais Fumio Kishida en août.

Les plus lus de Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP