La Corée du Sud signe un paquet financier de 130 millions de dollars pour l’Ukraine

La Corée du Sud a accepté de fournir une aide financière de 130 millions de dollars à l’Ukraine, quelques jours après la visite de la première dame du pays alors qu’elle continue de combattre les forces russes à l’intérieur de ses frontières.

Le ministère sud-coréen des Finances a déclaré que le ministre Choo Kyung-ho et la ministre ukrainienne de l’Economie Yulia Svyrydenko avaient signé l’accord sur le paquet, qui consistera en des dons et des prêts d’aide, lors d’une conférence à Séoul, a rapporté Reuters.

La Corée du Sud a noté qu’elle ne fournissait pas d’armes létales à l’Ukraine, citant ses relations avec la Russie.

LA RUSSIE EVACUE LA REGION D’UKRAINE QUI DETIENT LA PLUS GRANDE CENTRALE NUCLEAIRE D’EUROPE

L’Ukraine a demandé l’aide militaire et financière d’un certain nombre de pays alors que ses forces continuent de combattre l’armée russe au milieu d’attaques de drones, de roquettes et de missiles sol-air.

L’administration Biden a fourni à l’Ukraine près de 40 milliards de dollars d’aide militaire depuis que la Russie a envahi son voisin en février 2022.

Le dernier paquet est destiné à être dépensé au cours des mois, voire des années à venir, pour assurer les futurs besoins de sécurité de l’Ukraine.