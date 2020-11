La Corée du Sud signale sa plus forte augmentation d’un jour de cas en huit mois.

Au cours de la semaine dernière, les autorités ont resserré les règles de distanciation sociale, interdisant les rassemblements de plus de 100 personnes, fermant les boîtes de nuit et n’autorisant que les services à emporter dans les chaînes de cafés.

La dernière augmentation des infections a commencé ce mois-ci, se propageant à travers de plus petits groupes à travers le pays, avec des épidémies signalées dans des saunas d’immeubles, des salles de danse et des camps d’entraînement militaire, ont déclaré des responsables de la santé.

La Corée du Sud a signalé plus de 800 cas quotidiens fin février, lorsqu’une infection de masse s’est regroupée autour d’une église dans la ville de Daegu, dans le sud-est du sud-est, a déclenché une première vague. La deuxième vague a frappé le pays en août, avec des cas culminant à 441, après que le virus se soit propagé principalement à partir d’un rassemblement religieux, de participants à un rassemblement en plein air et de clients de discothèques à Séoul.

La Corée du Sud a signalé jeudi 583 nouveaux cas de coronavirus, le plus grand nombre de cas quotidiens depuis début mars, alors que les responsables de la santé avaient du mal à contenir une troisième vague.

«Nous sommes maintenant dans une situation où des épidémies de virus peuvent survenir n’importe où, infectant les jeunes et les moins jeunes, hommes et femmes,» a déclaré jeudi le ministre de la Santé Park Neung-hoo. «Avec la troisième vague qui prend de l’ampleur et se propage rapidement, nous devons suivre strictement les règles de distanciation sociale.»