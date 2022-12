La Corée du Sud s’excuse pour sa réponse à l’incident d’un drone

Un haut responsable militaire a reconnu les lacunes de la réaction de Séoul après l’entrée de drones nord-coréens dans l’espace aérien sud-coréen

La Corée du Sud a présenté des excuses à ses citoyens après avoir échoué à abattre plusieurs drones nord-coréens qui ont traversé la frontière plus tôt cette semaine, reconnaissant que l’incident a attisé les craintes du public tout en promettant une réponse plus agressive à l’avenir.

Le général de corps d’armée Kang Shin-chul, directeur en chef des opérations des chefs d’état-major interarmées (JCS) de l’armée sud-coréenne, a commenté la violation du drone dans un communiqué mardi, notant des failles dans la préparation militaire de Séoul.

“Nous sommes désolés que bien que nos militaires aient détecté et suivi les drones, nous n’ayons pas réussi à les abattre”, dit-il en ajoutant “En fin de compte, nous avons causé beaucoup d’inquiétudes au public en raison de l’insuffisance de la posture de préparation militaire.”

Le mea culpa est intervenu juste un jour après que Séoul a annoncé que cinq drones nord-coréens avaient franchi la ligne de démarcation militaire qui sépare les deux Corées, certains voyageant jusqu’à la capitale du Sud et restant dans son espace aérien pendant plusieurs heures. L’armée a déclaré qu’elle avait brouillé un certain nombre d’avions et tiré plus de 100 coups dans le but d’abattre les véhicules aériens sans pilote (UAV), mais qu’elle ne l’avait pas fait – du moins en partie en raison de craintes de heurter accidentellement des structures civiles, selon les médias locaux.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a formulé ses propres critiques à l’égard des forces armées plus tôt mardi, affirmant que l’incident du drone montrait que l’armée était “manque beaucoup” en préparation. Il s’est engagé à “renforcer nos capacités de surveillance et de reconnaissance en introduisant des drones furtifs avancés”, appelant à la création d’une unité spéciale dédiée aux drones.

Le lieutenant-général Kang a également promis de nouvelles mesures pour faire face à d’éventuelles attaques de drones, déclarant que la Corée du Sud utiliserait ses moyens de frappe. “agressivement” en réponse à de futures violations de l’espace aérien, ainsi que d’effectuer des exercices périodiques et de se procurer de nouvelles armes pour abattre les engins sans pilote. Pour éviter d’endommager les infrastructures civiles, il a déclaré que l’armée chercherait également “non cinétique” systèmes pour faire face aux drones, une catégorie qui comprend les lasers et autres armes à énergie dirigée.

L’incident de drone de cette semaine est survenu à un moment de montée des tensions entre les deux Corées, Pyongyang effectuant un nombre record d’essais d’armes en 2022 au milieu d’une rafale d’exercices militaires à tir réel par Séoul et Washington. La violation de l’espace aérien a été suivie d’une autre brève alerte mardi, au cours de laquelle la Corée du Sud a déployé des avions de combat et des hélicoptères d’attaque pour intercepter ce qu’elle pensait initialement être des drones. Cependant, les médias ont précisé plus tard que les «drones» étaient en fait une volée d’oiseaux, citant des responsables de la défense anonymes.

