La Corée du Sud s’excuse après le tir d’un missile en réponse aux crashs d’essais en Corée du Nord et suscite la panique et la confusion | Nouvelles du monde

L’armée sud-coréenne a présenté ses excuses après qu’un missile qu’elle a lancé lors d’un exercice de tir réel conjoint avec les États-Unis a mal fonctionné et s’est écrasé, provoquant l’alarme parmi les habitants de la ville côtière de Gangneung.

Le lancement devait être une démonstration de force en réponse à La Corée du Nord tire un missile au-dessus du Japon pour la première fois en cinq ans mardi.

Au lieu de cela, les résidents sud-coréens pensaient être attaqués par le Nord, se sentant déjà mal à l’aise face aux tests d’armes de plus en plus provocateurs de Pyongyang.

La panique et la confusion n’ont fait que grandir alors que les responsables militaires et gouvernementaux n’ont fourni aucune explication sur l’explosion pendant des heures.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont finalement confirmé qu’un missile sud-coréen Hyunmoo-2 avait échoué peu de temps après son lancement et s’était écrasé pendant l’exercice, et que personne n’avait été blessé.

Des images partagées sur les réseaux sociaux ont montré une boule de flammes orange émergeant d’une zone que les internautes ont décrite comme proche de la base de l’armée de l’air.

Au cours du même exercice, l’armée américaine a lancé quatre de ses propres missiles qui font partie du système de missiles tactiques de l’armée et Corée du Sud a tiré un autre Hyunmoo-2 avec succès.

Le missile local est la clé des stratégies de frappe préventive et de représailles de la Corée du Sud contre Corée du Nordet est une version d’un missile Iskander de conception russe, également possédé par Pyongyang.

Kwon Seong-dong, un politicien du parti au pouvoir représentant Gangneung, a écrit sur Facebook qu’un “système d’armes exploité par l’argent de nos contribuables sanguinaires a fini par menacer notre propre peuple” et a appelé à une enquête.

L’armée sud-coréenne a déclaré plus tard qu’elle enquêtait sur la cause du “vol anormal” du missile et s’est excusée d’avoir déclenché l’alarme parmi les habitants.

La Corée du Sud et les États-Unis ont mené des exercices de tir et de bombardement dans la mer Jaune, y compris des volées de missiles.

Un porte-avions américain a été redéployé sur la côte est de la Corée du Sud, à la suite du test de missile balistique d’hier par la Corée du Nord.