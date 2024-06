La Corée du Sud s’engage à riposter contre la Corée du Nord après avoir lancé des ballons remplis d’ordures au-dessus de la frontière.

La Corée du Sud a déclaré dimanche qu’elle prendrait bientôt des mesures de représailles « insupportables » contre la Corée du Nord à cause de son lancement de ballons transportant des déchets à travers la frontière et d’autres provocations.

La semaine dernière, la Corée du Nord a lancé des centaines d’énormes ballons pour déverser des déchets sur la Corée du Sud, simulé des frappes nucléaires contre son voisin et aurait brouillé les signaux de navigation GPS du Sud, dans le cadre d’une escalade des animosités entre les rivaux.

Le directeur de la sécurité nationale de la Corée du Sud, Chang Ho-jin, a déclaré dimanche que de hauts responsables, lors d’une réunion d’urgence, avaient décidé de prendre des mesures « insupportables » contre la Corée du Nord en réponse à sa récente série d’actes de provocation.

Chang a qualifié la campagne de ballons du Nord et le prétendu brouillage du signal GPS d' »actes de provocation absurdes et irrationnels qu’un pays normal ne peut imaginer ». Il a accusé la Corée du Nord de vouloir provoquer « l’inquiétude et le chaos dans l’opinion publique » en Corée du Sud.

Les responsables sud-coréens n’ont pas précisé quelles mesures de représailles ils prendraient. Mais de nombreux observateurs affirment que la Corée du Sud reprendra probablement ses émissions en première ligne vers la Corée du Nord, notamment des critiques sur sa situation catastrophique en matière de droits de l’homme, des informations sur le monde et des chansons de K-pop. La Corée du Nord est extrêmement sensible à de telles émissions car la plupart de ses 26 millions d’habitants n’ont aucun accès officiel aux programmes de télévision et de radio étrangers.

Cette photo fournie par le quartier général des pompiers d’Incheon montre des ballons contenant des déchets vraisemblablement envoyés par la Corée du Nord, à Incheon, en Corée du Sud, le dimanche 2 juin 2024. Quartier général des pompiers d’Incheon, via AP



Plus tôt dimanche, l’armée sud-coréenne a déclaré que plus de 700 ballons envoyés depuis la Corée du Nord avaient également été découverts dans diverses régions de la Corée du Sud. Des mégots de cigarettes, des bouts de tissu, des vieux papiers et du vinyle étaient attachés aux ballons, mais aucune substance dangereuse, selon les chefs d’état-major interarmées.

Il s’agit de la deuxième activité de ballons de la Corée du Nord en moins d’une semaine. Entre mardi et mercredi, les autorités sud-coréennes ont déclaré avoir trouvé environ 260 ballons nord-coréens transportant des déchets et du fumier.

Aucun dégât majeur n’a été signalé en Corée du Sud.

La Corée du Nord a déclaré que le lancement de ses ballons était une réaction aux militants sud-coréens qui faisaient voler des tracts de propagande anti-Pyongyang via leurs propres ballons à travers la frontière. La Corée du Nord répond souvent avec fureur aux ballons en provenance de Corée du Sud. En 2020, la Corée du Nord a fait exploser un bureau de liaison vide construit par la Corée du Sud au Nord, en colère contre les activités de ballons sud-coréennes.

Les experts affirment que la campagne de ballons de la Corée du Nord, qui serait la première du genre en sept ans, vise à attiser une division interne en Corée du Sud à propos de la politique dure de son gouvernement conservateur à l’égard du Nord. Ils affirment que la Corée du Nord devrait également intensifier encore les tensions à l’approche de l’élection présidentielle américaine de novembre.

Depuis 2022, la Corée du Nord a fortement accéléré le rythme de ses essais d’armes pour construire un arsenal nucléaire plus important. La semaine dernière, elle a tiré un barrage d’armes à capacité nucléaire dans la mer lors d’un exercice simulant une attaque préventive contre la Corée du Sud.