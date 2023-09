La Corée du Sud s’efforce de débloquer les fonds de Téhéran dans le cadre d’un accord américano-iranien sur les détenus

Par Hyonhee Shin

SEOUL (Reuters) – La Corée du Sud a déclaré lundi qu’elle travaillait avec toutes les parties impliquées dans le dégel de fonds iraniens d’une valeur de 6 milliards de dollars, qui, une fois libérés, déclencheraient un accord soigneusement orchestré entre les principaux ennemis des États-Unis et de l’Iran pour échanger des détenus.

Une fois les fonds transférés au Qatar, qui a négocié l’accord pendant des mois de négociations, cinq doubles ressortissants américains emprisonnés en Iran devraient quitter Téhéran pour Doha d’où ils se rendront aux États-Unis, ont déclaré des sources à Reuters.

En échange, cinq Iraniens détenus aux États-Unis seront libérés afin de pouvoir se rendre en Iran. Les responsables iraniens et l’agence de presse officielle iranienne ont déclaré que l’un de ces détenus devrait rester aux États-Unis.

Le moment précis du transfert de fonds n’a pas encore été annoncé publiquement.

L’accord, rendu public pour la première fois le 10 août, éliminera un irritant majeur entre Washington et Téhéran, même si les deux parties restent profondément en désaccord sur des questions allant des ambitions nucléaires de l’Iran et de son influence dans la région aux sanctions américaines et à la présence militaire américaine dans le pays. le golfe.

«Notre gouvernement a mené des consultations étroites avec les pays concernés, dont les Etats-Unis et l’Iran, pour résoudre le problème des fonds gelés, et fait actuellement des efforts pour garantir le bon déroulement de toutes les procédures afin que ce problème soit résolu une fois pour toutes», a déclaré le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Sud. » a déclaré le ministère dans un communiqué.

Parmi les doubles citoyens américains qui seront libérés figurent Siamak Namazi, 51 ans, et Emad Sharqi, 59 ans, tous deux hommes d’affaires, ainsi que Morad Tahbaz, 67 ans, écologiste qui possède également la nationalité britannique. Ils ont été libérés de prison et assignés à résidence le mois dernier.

Un quatrième citoyen américain a également été assigné à résidence, tandis qu’un cinquième était déjà assigné à résidence. Leurs identités n’ont pas été révélées.

Les responsables iraniens ont désigné les cinq Iraniens qui seront libérés par les États-Unis comme étant Mehrdad Moin-Ansari, Kambiz Attar-Kashani, Reza Sarhangpour-Kafrani, Amin Hassanzadeh et Kaveh Afrasiabi. Deux responsables iraniens ont déclaré qu’Afrasiabi resterait aux États-Unis.

Dans une première étape vers cet accord, Washington a levé les sanctions pour permettre le transfert de 6 milliards de dollars de fonds iraniens de la Corée du Sud vers le Qatar. Les fonds avaient été bloqués en Corée du Sud, normalement l’un des plus gros clients pétroliers de l’Iran, en raison des sanctions américaines.

Aux termes de l’accord, Doha a accepté de surveiller la manière dont l’Iran dépense les fonds pour s’assurer qu’ils soient destinés à des biens humanitaires non sanctionnés, tels que de la nourriture et des médicaments.

Le transfert de fonds iraniens a suscité les critiques des républicains américains qui affirment que le président Joe Biden, un démocrate, paie en réalité une rançon pour les citoyens américains. La Maison Blanche a défendu l’accord.

Les relations entre Washington et Téhéran sont en ébullition depuis que Donald Trump, un républicain, a retiré les États-Unis d’un accord nucléaire entre l’Iran et les puissances mondiales alors qu’il était président en 2018. La conclusion d’un nouvel accord nucléaire a depuis lors gagné peu de terrain, alors que Biden se prépare à les élections américaines de 2024.

Doha a accueilli au moins huit séries de négociations impliquant des négociateurs iraniens et américains qui étaient assis dans des hôtels séparés et ont parlé par l’intermédiaire de médiateurs qataris, ont déclaré des sources à Reuters. Les sessions précédentes se sont concentrées principalement sur l’épineuse question nucléaire et les sessions ultérieures sur les libérations de prisonniers.

(Reportage de Hyonshee Shin ; écrit par Edmund Blair ; édité par Stephen Coates)