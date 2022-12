La Corée du Sud se qualifie pour les huitièmes de finale dans une finale effrénée

Le groupe H de la Coupe du monde 2022 s’est terminé de manière frénétique, alors que la Corée du Sud s’est qualifiée pour les huitièmes de finale. À l’entame de la troisième journée, le Portugal était la seule équipe du groupe à garantir sa qualification pour les huitièmes de finale.

La Corée du Sud, malgré son entrée dans le match contre les Portugais avec un seul point, a finalement pris la deuxième place du groupe.

Avant vendredi, le Ghana conservait la deuxième place qualificative du Groupe H avec trois points. La Corée du Sud et l’Uruguay étaient tous les deux à égalité avec un seul point. Cependant, il semblait que ce serait la nuit de l’Uruguay au début des matchs.

La Corée du Sud a semblé absente des huitièmes de finale

Giorgian de Arrascaeta a marqué deux fois dans les 32 premières minutes du match de l’Uruguay contre le Ghana. Pendant ce temps, le Portugal et la Corée du Sud étaient à égalité 1-1 dans l’autre match. Si les deux matchs restaient les mêmes, l’Uruguay passerait à la phase suivante du tournoi.

Malgré le scénario apparemment établi, la Corée du Sud avait d’autres plans. Hwang Hee-Chan a donné l’avantage à la Corée du Sud à la 91e minute du match.

Le but tardif a renversé les places de l’équipe asiatique et de l’Uruguay. Alors que le match contre la Corée du Sud avait environ sept minutes d’avance sur le match contre l’Uruguay, la nouvelle s’est rapidement propagée au banc de l’équipe sud-américaine.

Luis Suarez, qui a été remplacé tard dans le match contre l’Uruguay, a vu le score coréen et a crié à son équipe d’aller marquer un autre but. La Corée du Sud et l’Uruguay étaient à égalité de points et de différentiel de buts. Cependant, l’équipe asiatique a marqué plus de buts que l’Uruguay en phase de groupes.

Les joueurs uruguayens furieux contre un officiel après le match

Le but tardif n’est jamais venu de l’Uruguay. Par conséquent, la Corée du Sud a avancé dans le tournoi. Après les matchs, Suarez a dû être consolé sur le banc uruguayen alors qu’il sanglotait à l’agonie. L’attaquant Edinson Cavani a reçu un carton jaune pour ses bouffonneries d’après-match envers l’arbitre. Plusieurs joueurs uruguayens ont entouré l’arbitre alors qu’il se frayait un chemin dans le tunnel. Les joueurs étaient contrariés par une demande de pénalité en fin de match.

La Corée du Sud affrontera désormais le vainqueur du groupe G lundi. Ce groupe est actuellement dirigé par les favoris du tournoi, le Brésil. Le Portugal devrait disputer son prochain match contre le deuxième du groupe G mardi.

PHOTO : IMAGO / Nordphoto