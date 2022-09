La Corée du Sud se prépare au typhon Hinnamnor alors que la tempête apporte des vents violents

La tempête a déjà déclenché des vents et des pluies dévastateurs, provoquant des ordres d’évacuation et perturbant les transports dans le sud du pays, y compris Busan, la deuxième plus grande ville de Corée du Sud.

SEOUL – Après s’être transformé la semaine dernière en la plus forte tempête tropicale de l’année, le typhon Hinnamnor s’est dirigé vers la Corée du Sud lundi, les responsables ayant relevé l’alerte au typhon au plus haut niveau avant l’atterrissage prévu mardi.

Hinnamnor emballait des vents maximums soutenus de 127 mph et des rafales allant jusqu’à 155 mph, selon le US Joint Typhoon Warning Center. L’Administration météorologique coréenne a déclaré que des vents violents et de fortes pluies sont attendus dans tout le pays jusqu’à mardi.

Le mois dernier, une averse record sur le pays a tué plus d’une douzaine de personnes et déplacé des milliers de personnes, dont beaucoup dans la région de Séoul. Les efforts de rétablissement sont toujours en cours dans les zones gravement touchées, où les autorités ont appelé à des mesures de précaution supplémentaires avant l’arrivée du typhon.

La médiocrité des infrastructures et la pauvreté généralisée de la Corée du Nord rendent sa population particulièrement vulnérable aux catastrophes induites par le climat. Le super typhon pourrait porter un coup à l’économie en difficulté du pays isolé, qui est aux prises avec des sanctions internationales et au blocage du commerce avec la Chine en raison de la lutte contre les coronavirus.

Des typhons traversent régulièrement le Pacifique entre juin et novembre chaque année. Mais les climatologues ont averti que les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et dommageables en raison du réchauffement climatique. Le typhon Hinnamnor, qui s’est formé dans le Pacifique occidental au début du mois, a également touché le Japon.