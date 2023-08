La Corée du Sud se bouscule alors que les participants au Jamboree Scout Mondial étouffent dans un «piège à chaleur»

SÉOUL – Les scouts sont connus pour leur robustesse, mais les dizaines de milliers de participants au 25e Jamboree mondial en Corée du Sud voient leur vigueur mise au défi par une combinaison d’installations défaillantes, d’insectes grouillants, d’un «piège à chaleur» climatique et brûlant températures qui sévissent actuellement dans la péninsule.

Après que plus de 1 000 adolescents en visite ont visité jeudi des installations médicales sur place pour des conditions telles que piqûres d’insectes, éruptions cutanées et épuisement dû à la chaleur, les organismes gouvernementaux sud-coréens sont passés vendredi en mode de gestion de crise.

Ces décisions pourraient être trop tardives pour certains, car les médias locaux préviennent que l’événement pourrait nuire à la réputation mondiale de compétence et d’organisation du pays.

Le plus grand contingent national de scouts à l’événement – quelque 4 000 adolescents du Royaume-Uni – quittent le site du Jamboree et seront transférés dans des hôtels du pays, rapporte la BBCcitant l’association scoute du pays.

L’ambassade du Royaume-Uni à Séoul a refusé de parler au Washington Times. Mais le Korea Times signalé Vendredi, plusieurs ambassades à Séoul sont en « alerte maximale », se démenant pour s’assurer que les scouts de leurs pays sont en sécurité.

Environ 700 Boy Scouts américains se sont rendus en Corée du Sud pour le Jamboree, et des responsables de l’ambassade des États-Unis ont déclaré qu’ils avaient été en contact avec les Boy Scouts of America et le commandement militaire américain en Corée du Sud au sujet du statut du contingent américain.

Les nouvelles du site, dans le sud-ouest de la Corée, sont un choc pour une nation reconnue mondialement comme une paire de mains sûres lorsqu’il s’agit d’organiser des événements internationaux – y compris un précédent Jamboree Scout Mondial en 1991.

Originaires de 158 nations, environ 40 000 scouts du monde entier se sont réunis à Saemangeum, sur la côte sud-coréenne de la mer Jaune, au sud de Séoul. Les jamborees ont lieu tous les quatre ans et l’édition actuelle se déroule du 1er au 12 août.

Mais des reportages alarmants dans les médias et des plaintes de parents inquiets sur les réseaux sociaux indiquent que la grande aventure se transforme en un grand procès.

Certains reportages télévisés présentent des scouts souriants disant qu’ils tirent le meilleur parti du temps, qui dépasse 95 degrés Fahrenheit. Mais Saemangeum, un site récupéré, est un paysage en grande partie dépourvu de relief naturel, ce qui pousse les températures à l’intérieur des tentes encore plus haut.

D’autres images montrent des scouts soulevant des parapluies alors qu’ils s’alignent au soleil pour des installations et inondant des dépanneurs pour acheter de la glace et de la crème glacée.

Les douches mobiles ont reculé, avec de la boue recouvrant les sols. Les participants disent que le nombre de toilettes sur place est insuffisant, tout comme le personnel de nettoyage. Des essaims d’insectes sont descendus, et bien que les moustiques coréens ne soient pas porteurs du paludisme, des images horribles montrent des jambes couvertes de plaies causées par des piqûres.

Dans les centres médicaux, l’incapacité du personnel à parler anglais a suscité de nouvelles critiques.

Mobilisation par le haut

Face aux médias durement critiques, le gouvernement sud-coréen se mobilise d’en haut : le président Yoon Suk Yeol a ordonné l’envoi de bus et de fourgons frigorifiques climatisés, et exigé des améliorations dans l’alimentation.

L’armée est de garde. Quelques 40 personnels médicaux militaires sont sur place, et les ingénieurs seraient en train de mettre en place des installations de lavage et des pare-soleil supplémentaires.

Le Premier ministre Han Duck-soo a convoqué une réunion d’urgence du Cabinet qui a approuvé le déblocage de 5,28 millions de dollars de fonds.

Le ministère des Affaires étrangères annoncé la mise en place d’un groupe de travail pour coordonner avec les ambassades soucieuses du bien-être de leurs ressortissants à Saemangeum.

« Certains des gouvernements participants ont officiellement exprimé leurs inquiétudes quant à l’état de l’événement, et certains parents de participants internationaux se plaignent via les services de réseaux sociaux », a déclaré Yun Jae-ok, chef de file du parti au pouvoir, le People Power Party, lors d’une assemblée nationale. réunion, a rapporté le Korea Times.

M. Yun s’est inquiété du fait que l’image nationale de la Corée du Sud – en tant que puissance économique et culturelle bien gouvernée – pourrait être endommagée par l’épisode.

« L’atmosphère envers la Corée devient de plus en plus positive dans le monde entier, et ce Jamboree ne devrait pas être une expérience qu’ils veulent oublier », a-t-il déclaré.

Les retombées sont extraordinaires étant donné que Séoul a fait de l’accueil réussi d’événements internationaux de haut niveau une pierre angulaire de Brand Korea.

La Corée du Sud a accueilli les Jeux olympiques d’été de 1988, la Coupe du monde de 2002 et les Jeux olympiques d’hiver de 2018, tous loués pour leur organisation superlative sans frais. De même, le pays a accueilli avec succès le Jamboree Scout de 1991.

L’événement de 1991, cependant, s’est déroulé dans les collines boisées et luxuriantes d’un parc national du nord-est du pays. L’événement 2023 se déroule sur un estuaire plat et récupéré sur la côte ouest, derrière la plus grande digue du monde.

« Seamanguem n’est pas connu pour sa beauté visuelle et semble un choix très étrange à cette période de l’année, au plus fort de la chaleur », a déclaré Michael Breen, auteur de « The New Koreans ». « Cela semble être une grave erreur de jugement, et je suppose que la décision a été prise par quelqu’un qui n’a jamais dormi dans une tente. »

Saemangeum se trouve dans la province de Jeolla, au sud-ouest de la Corée, traditionnellement considérée comme une région malchanceuse.

L’Organisation mondiale du mouvement scout, l’organisation faîtière mondiale, a déclaré vendredi dans un communiqué qu’elle avait appelé les organisateurs sud-coréens « à envisager des options alternatives pour mettre fin à l’événement plus tôt que prévu et à soutenir les participants jusqu’à leur départ pour leur pays d’origine. L’hôte a décidé de procéder à la livraison de l’événement avec l’assurance qu’il fera tout son possible pour résoudre les problèmes causés par la canicule en ajoutant des ressources supplémentaires importantes.

« Nous continuons d’appeler l’hôte et le gouvernement coréen à respecter leurs engagements à mobiliser des ressources financières et humaines supplémentaires et à faire de la santé et de la sécurité des participants leur priorité absolue », indique le communiqué.