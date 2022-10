La Corée du Sud sanctionne Pyongyang

Les premières restrictions unilatérales en cinq ans interviennent en réponse aux récents lancements de missiles du Nord

La Corée du Sud a imposé des sanctions à la Corée du Nord pour sa récente vague d’essais de missiles dans le cadre de la première initiative de ce type en près de cinq ans, a annoncé vendredi le ministère des Affaires étrangères du pays.

“Nous condamnons fermement la dernière série de provocations de missiles de la Corée du Nord d’une fréquence sans précédent et l’introduction de l’utilisation d’armes nucléaires tactiques contre nous“, a précisé le ministère.

Il a poursuivi en disant que Séoul mettrait sur liste noire 15 individus et 16 organisations nord-coréens qui ont contribué aux programmes de développement nucléaire et de missiles de Pyongyang et l’ont aidé à échapper aux sanctions.

La liste cible le ministère nord-coréen de l’industrie des fusées, son ministère de la marine, le ministère de l’industrie du pétrole brut, une filiale du transporteur nord-coréen Air Koryo et plusieurs compagnies maritimes.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que toutes les personnes et organisations mentionnées avaient déjà été sanctionnées par les États-Unis entre décembre 2016 et mai 2022.

Il a également noté que les sanctions supplémentaires contribueraient à bloquer et à réduire «transactions d’argent illégales» avec les entités et individus nord-coréens désignés. Le déménagement servira également à «renforcer la coopération avec ces [South Korean] alliés comme les États-Unis, le Japon et l’Australie», qui avait insisté sur l’introduction de sanctions unilatérales.

La dernière fois que le Sud a imposé des sanctions unilatérales à son voisin du nord remonte à décembre 2017, lorsque le pays a mis sur liste noire 20 organisations et 12 personnes pour répondre aux essais d’un missile balistique intercontinental Hwasong-15 (ICBM).

Mercredi, la Corée du Nord a déclaré avoir testé avec succès deux missiles de croisière, qui, selon elle, avaient touché des cibles à 2 000 km. Cette semaine, les forces nucléaires nord-coréennes ont également signalé avoir réussi un test simulant le chargement d’ogives tactiques dans un silo caché. Selon l’agence de presse centrale coréenne (KCNA), gérée par l’État de Pyongyang, le dernier test faisait partie d’exercices nord-coréens destinés à s’assurer qu’il pourrait “anéantir» des cibles potentielles sud-coréennes et américaines.

Lundi, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a averti que la région faisait face à une «grave réalité sécuritaire” au milieu des sabres nucléaires de Pyongyang.

Les lancements de missiles balistiques par la Corée du Nord ces dernières semaines sont intervenus en réponse à des exercices militaires à grande échelle menés par les États-Unis et la Corée du Sud, a déclaré KCNA. Kim Jong-un a averti que «aggravation irresponsable de la situation par les régimes américain et sud-coréen» déclencherait une réponse encore plus forte de Pyongyang.