La Corée du Sud s’accroche à la dénucléarisation du Nord, malgré la diminution des chances

Commentez cette histoire Commentaire

SÉOUL – D’un côté de la frontière, la Corée du Nord teste de nouveaux missiles plus puissants, certains conçus pour transporter des ogives nucléaires capables d’atteindre la zone continentale des États-Unis. De l’autre côté, la Corée du Sud promet à nouveau une aide économique pour persuader son voisin de renoncer à ces armes. L’écran partagé – évident dans une multitude de lancements de tests et d’annonces au cours des 10 derniers jours – souligne l’insoluble du problème de plus en plus dangereux.

Les négociations sur la dénucléarisation de la péninsule sont dans l’impasse depuis l’échec des pourparlers lors d’un sommet en 2019. Et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un n’est devenu que plus résolu à faire avancer le programme de son pays, qu’il considère comme un levier essentiel avec le monde. Rien que ce mois-ci, Pyongyang a tiré deux fois des missiles balistiques intercontinentaux.

Pourtant, ce que le président sud-coréen Yoon Suk-yeol propose – avec des détails publiés lundi dans un “plan audacieux” autoproclamé – ressemble beaucoup à la carotte suspendue il y a 15 ans, lorsque Séoul a promis de porter le revenu par habitant de la Corée du Nord à 3 000 dollars si ses dirigeants ont abandonné leur arsenal nucléaire. Ni l’un ni l’autre ne s’est produit.

Les responsables du renseignement s’attendent à ce que la Corée du Nord procède bientôt à son premier essai nucléaire depuis 2017. Les perspectives de pourparlers sur la dénucléarisation semblent s’estomper rapidement. Les précédents essais nucléaires ont été condamnés par le Conseil de sécurité de l’ONU, mais la même chose semble désormais improbable compte tenu de la dynamique géopolitique.

“Il devient de plus en plus difficile de rassembler la communauté internationale sur la Corée du Nord et la dénucléarisation”, a déclaré Chun Yung-woo, ancien conseiller à la sécurité nationale sud-coréen et négociateur en chef pour les pourparlers de 2003 à 2009 impliquant six nations. “La géopolitique travaille contre l’objectif de la dénucléarisation.”

Des relations régionales en mutation

Il y a des signes que la position de Pyongyang depuis des décennies sur les relations avec Washington, Pékin et Moscou est en train de changer fondamentalement. Selon Rachel Minyoung Lee, membre du groupe de réflexion 38 North basé à Washington, Kim semble maintenant considérer l’engagement avec les États-Unis comme futile et les intérêts de son pays comme mieux garantis par l’alignement avec la Chine et la Russie. Kim a noté dans un discours de septembre que “le passage d’un monde unipolaire prôné par les États-Unis à un monde multipolaire s’accélère de manière significative”.

Ces derniers mois, la Chine et la Russie se sont rapprochées plus que jamais de la Corée du Nord. Les deux pays ont toujours rejeté les efforts du Conseil de sécurité de l’ONU visant à punir la Corée du Nord pour ses essais de missiles balistiques, ce qui a permis à Kim d’améliorer de manière agressive ses capacités d’armement en toute impunité.

Pyongyang a entretenu des relations compliquées avec Pékin et Moscou pendant de nombreuses années. Mais après avoir renforcé la diplomatie avec Pyongyang, la Chine représente désormais plus de 90% de l’activité commerciale extérieure de la Corée du Nord. Le président chinois Xi Jinping voit un allié commode en Corée du Nord compte tenu des tensions dans les relations de son pays avec les États-Unis.

Pyongyang est également devenu un fervent partisan de Moscou malgré sa guerre en Ukraine. La Corée du Nord était l’un des cinq pays qui, en mars, ont refusé d’appeler à la fin de l’invasion russe lors de l’Assemblée générale des Nations unies. Cet été, il a annoncé un nouveau niveau de « coopération stratégique et tactique » avec la Russie.

“Ce sont des changements géopolitiques très dangereux qui rendront la dénucléarisation de la Corée du Nord plus difficile qu’elle ne l’est déjà. C’est déjà presque impossible », a déclaré Chun. “Le soutien nord-coréen à la Russie et son invasion de l’Ukraine, la concurrence stratégique américano-chinoise, tout cela est propice à la Corée du Nord. [weapons] avancement et accorder une indemnité en cas d’essais de missiles ou d’essais nucléaires.

En effet, Kim a annoncé en septembre qu’il n’y aurait “absolument aucune dénucléarisation, aucune négociation et aucune monnaie d’échange pour le commerce”. La Corée du Nord a rejeté les ouvertures de reprise des pourparlers à moins que Washington ne revienne sur ce que Pyongyang considère comme une “politique hostile” et n’offre un allégement des sanctions et des garanties de sécurité. La Corée du Nord avec véhémence s’oppose aux exercices militaires conjoints des États-Unis et de leurs alliés ainsi qu’à la présence de bombardiers et de sous-marins nucléaires américains dans la région.

Le dirigeant nord-coréen a exhibé sa fille. Qu’est-ce que cela pourrait signifier ?

Cette dynamique amène de nombreux experts à Séoul et à Washington à se demander s’il faut abandonner les efforts pour convaincre la Corée du Nord de renoncer à ses ambitions nucléaires et de la reconnaître comme un État nucléaire – une décision politiquement controversée mais que certains experts disent que les États-Unis et la Corée du Sud ont déjà fait de façon tacite.

Le département d’État américain et le ministère sud-coréen de la Défense rejettent officiellement l’idée.

Les États-Unis ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils rencontreraient la Corée du Nord “n’importe où, n’importe quand, sans conditions préalables”. Mais d’anciens négociateurs américains disent que Kim ne prendra pas cette offre au sérieux sans plus de précision. L’administration Biden n’a pas révélé de stratégie explicite pour la Corée du Nord.

Le président sud-coréen a pris ses fonctions en mai en promettant une position plus ferme envers le Nord. La note d’orientation publiée lundi par l’administration conservatrice de Yoon comprend une aide médicale, un soutien aux infrastructures et d’autres aides économiques en échange de la dénucléarisation de Pyongyang.

Ses chances de succès sont minces. “Aussi pauvre que soit la Corée du Nord, l’aide économique n’a pas réussi à faire bouger Kim Jong Un et augmenter le montant n’est toujours pas la solution”, a déclaré Kim Dong-yub, un ancien officier de la marine sud-coréenne qui enseigne à l’Université des études nord-coréennes à Séoul.

Le mémoire présente une approche à trois volets : la dissuasion contre les menaces militaires nord-coréennes, la dissuasion des poursuites nucléaires du régime par des sanctions et des pressions, et la diplomatie pour réengager Pyongyang dans les pourparlers de désarmement. La Corée du Sud l’appelle le plan “3D”.

Séoul préférerait une approche globale impliquant les trois objectifs, “mais si cela ne fonctionne pas, nous continuerons à faire pression pour la ‘dissuasion’ et la ‘dissuasion’ jusqu’à ce que la ‘diplomatie’ puisse être atteinte”, a expliqué le conseiller adjoint à la sécurité nationale Kim Tae-hyo.

Sous le nouveau président conservateur, la Corée du Sud est sur le point d’adopter une politique étrangère plus belliciste

La politique de Yoon signale qu'”il ne se contentera pas d’attendre que Pyongyang entame un dialogue tout en laissant le régime poursuivre ses activités illicites d’armement sans conséquences”, a déclaré Lee Ho-ryung, chercheur à l’Institut coréen d’analyse de la défense à Séoul. C’est un changement par rapport au prédécesseur de Yoon, Moon Jae-in, dont les tentatives répétées de reprendre les pourparlers bloqués ont été repoussées alors même que la Corée du Nord continuait à renforcer son arsenal nucléaire.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré mardi qu’il examinait de nouvelles sanctions unilatérales contre la Corée du Nord pour ses “provocations continues” avec des lancements de missiles. Une nouvelle provocation comme un essai nucléaire, a-t-il ajouté, pourrait inciter à prendre des mesures pour freiner les cyberattaques du Nord – une source de financement du programme nucléaire du régime.

Une question plus large est de savoir si la Maison Blanche a la volonté politique de s’attaquer à la situation. Le plan de la Corée du Sud ne répond pas aux préoccupations de sécurité de la Corée du Nord et demandes pour l’allégement des sanctions. Les deux sont en grande partie entre les mains des États-Unis, notent les experts.

“Pour l’instant, il ne semble pas que l’administration Biden prête attention à la Corée du Nord”, a déclaré Chun. Compte tenu d’autres problèmes que l’administration juge plus urgents, “il semble que le président Biden ait oublié la Corée du Nord”.

Kim Yo Jong, la sœur influente du dirigeant nord-coréen, vient de réprimander Yoon et les “idiots” de son gouvernement pour leur poussée de sanctions et a averti que cela pourrait déclencher davantage d’hostilité.

“Les sanctions désespérées et la pression des États-Unis et de leurs larbins sud-coréens” vont s’ajouter à “l’hostilité et la colère” du Nord, a-t-elle déclaré dans un communiqué. c’est noté par les médias officiels jeudi.