La Corée du Sud reprend ses émissions par haut-parleurs en représailles aux ballons poubelles

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — La Corée du Sud a repris dimanche la diffusion de propagande anti-nord-coréenne par haut-parleurs dans les zones frontalières en représailles aux plus de 1 000 personnes remplies d’ordures et de fumier. des ballons le Nord avait envoyé au cours des deux dernières semaines.

Quelques heures plus tard, la puissante sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a averti que le Sud avait créé un « prélude à une situation très dangereuse ». Elle a déclaré que la Corée du Sud connaîtrait une « nouvelle réponse » non précisée de la part du Nord si elle poursuivait ses émissions et ne parvenait pas à empêcher les militants civils de faire voler des tracts de propagande anti-nord-coréens à travers la frontière.

« J’avertis sévèrement Séoul de cesser immédiatement ses activités dangereuses qui pourraient provoquer davantage une crise de confrontation », a déclaré Kim Yo Jong dans un communiqué publié par l’agence de presse officielle nord-coréenne.

La reprise des émissions de propagande pourrait déclencher des mesures de représailles militaires alors que les tensions entre les rivaux s’accentuent alors que les négociations sur les ambitions nucléaires du Nord restent dans l’impasse.

L’armée sud-coréenne a également déclaré avoir détecté la Corée du Nord en train de lancer ce qui semblait être d’autres ballons transportant des déchets dimanche soir. L’armée n’a pas immédiatement confirmé si des avions avaient atterri dans le Sud.

Lee Sung Joon, porte-parole des chefs d’état-major interarmées sud-coréens, a déclaré que les commentaires de Kim représentaient une menace verbale accrue de la part de la Corée du Nord, mais il n’a pas fourni d’évaluation spécifique sur les actions que le Nord pourrait entreprendre. Lee a déclaré que le Sud diffusait des émissions dans des sites où les soldats bénéficient d’une protection suffisante et sont équipés pour riposter rapidement en cas d’attaque.

« (Nous) ne pensons pas qu’ils pourraient nous provoquer aussi facilement », a déclaré Lee lors d’un briefing lundi.

Les chefs d’état-major interarmées n’ont pas précisé où, à la frontière, la diffusion avait eu lieu dimanche après-midi ni ce qui avait été diffusé. Des émissions anti-Pyongyang, des chansons K-pop et des informations internationales ont été diffusées dans le passé.

Les chefs d’état-major interarmées ont déclaré que les émissions supplémentaires dépendaient « entièrement du comportement de la Corée du Nord » et que les émissions n’étaient pas poursuivies lundi matin.

Le Sud avait retiré les haut-parleurs des zones frontalières en 2018, au cours d’une brève période d’engagement avec le Nord sous le précédent gouvernement libéral de Séoul.

Le Nord a déclaré que sa campagne de ballons avait eu lieu après que des militants sud-coréens eurent envoyé des ballons remplis de tracts anti-nord-coréens, ainsi que des clés USB remplies de chansons et de drames populaires sud-coréens. Pyongyang est extrêmement sensible à ce type de matériel et craint que cela ne démoralise les troupes de première ligne et les habitants et, à terme, affaiblisse l’emprise du dirigeant Kim Jong Un sur le pouvoir, disent les analystes.

En 2015, lorsque la Corée du Sud a redémarré les émissions par haut-parleurs pour la première fois en 11 ans, la Corée du Nord a tiré des obus d’artillerie à travers la frontière, incitant la Corée du Sud à riposter, selon des responsables sud-coréens. Aucune victime n’a été signalée.

La semaine dernière, alors que les tensions montaient à cause de ballons porte-déchetsla Corée du Sud aussi suspendu un accord de 2018 visant à réduire les actes hostiles le long de la frontière, lui permettant de reprendre ses campagnes de propagande et éventuellement de reprendre ses exercices militaires à tir réel dans les zones frontalières.

Le ministre sud-coréen de la Défense Shin Won-sik, lors d’une réunion avec de hauts commandants militaires, a appelé à une préparation minutieuse contre la possibilité que le Nord réponde aux haut-parleurs par une action militaire directe, a déclaré son ministère dans un communiqué.

La Corée du Nord a continué à envoyer des centaines de ballons vers la Corée du Sud au cours du week-end, une troisième campagne de ce type depuis fin mai.

L’armée sud-coréenne a déclaré que les ballons qui ont atterri ont largué des déchets, notamment des déchets de plastique et de papier, mais qu’aucune substance dangereuse n’a été découverte.

Dans sa déclaration, Kim Yo Jong a affirmé que le Nord avait utilisé environ 1.400 ballons pour larguer 7,5 tonnes de déchets entre samedi soir et dimanche matin. Elle a également déploré que des tracts de propagande anti-nord-coréens envoyés par des militants sud-coréens aient été découverts dans les zones frontalières ces derniers jours.

Elle a expliqué que le Nord avait initialement prévu d’arrêter ses lancements de ballons dimanche, mais avait décidé d’en envoyer davantage parce que le Sud avait redémarré les diffusions par haut-parleurs.

L’armée sud-coréenne, qui a mobilisé des unités d’intervention chimique rapide et de déminage pour récupérer les ballons et le matériel nord-coréens, a alerté le public de se méfier des chutes d’objets et de ne pas toucher les ballons trouvés au sol mais de les signaler à la police ou aux autorités militaires.

Lors des deux précédentes séries d’activités de ballons de la Corée du Nord, les autorités sud-coréennes ont découvert environ 1 000 ballons qui étaient attachés à des sacs en vinyle contenant du fumier, des mégots de cigarettes, des bouts de tissu, des piles usagées et des vieux papiers. Certains ont été éclatés et dispersés sur les routes, les zones résidentielles et les écoles. Aucune matière très dangereuse n’a été trouvée et aucun dommage majeur n’a été signalé.

Un groupe civil sud-coréen dirigé par le transfuge nord-coréen Park Sang-hak a déclaré avoir lancé jeudi 10 ballons transportant 200 000 tracts anti-nord-coréens, des clés USB avec des chansons et des drames K-pop, ainsi que des billets de 1 dollar. Les médias sud-coréens ont rapporté qu’un autre groupe d’activistes avait également envoyé vendredi des ballons avec 200 000 tracts de propagande en direction de la Corée du Nord.

Kim Jong Un a mené ces dernières années une campagne intensifiée pour éliminer les influences culturelles et linguistiques sud-coréennes. En janvier, Kim a déclaré que le Nord abandonnerait son objectif de longue date d’une unification pacifique avec le Sud et réécrirait sa constitution pour cimenter le Sud comme un ennemi permanent. Les experts estiment que les efforts de Kim pour renforcer l’identité distincte du Nord pourraient viser à renforcer le règne dynastique de la famille Kim.